https://sputniknews.com.tr/20230315/viyanada-ibadethanelere-saldiri-tehdidi-nedeniyle-guvenlik-artirildi-1068314422.html

Avusturya polisi: Viyana’daki kilise ve ibadethanelere yönelik saldırı tehdidi var

Avusturya polisi: Viyana’daki kilise ve ibadethanelere yönelik saldırı tehdidi var

Avusturya'nın başkenti Viyana'da "ibadethanelere yönelik saldırı tehdidi" nedeniyle kentin önemli noktalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T21:57+0300

2023-03-15T21:57+0300

2023-03-15T22:02+0300

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Avusturya polisi, istihbarat servisi tarafından alınan ancak ne olduğu açıklanmayan bilgilere dayanarak Viyana'daki kiliselere ve diğer ibadethanelere yönelik olası bir "İslamcı saikli saldırı" konusunda uyardı.Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi, saldırı tehdidine ilişkin ipuçları elde edildiği ve Viyana'daki önemli noktalarda güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bilgisini paylaştı.Birimin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda emniyet gücü ve özel donanımlı polislerin bulunduğu, bu durumun vatandaşların dikkatini çekebileceği belirtildi."Kiliselere yönelik kesin olmayan bir saldırı tehdidi var" denilen açıklamada, "Önleyici tedbir olarak ilgili alanlar, düzenli ve özel harekat polis güçleri tarafından artırılmış koruma altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.Bu özel durumun, kiliselere yönelik henüz somutlaştırılamamış olası saldırı tehlikesine karşı oluşturulduğu bildirildi.Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi'nin, saldırının, aşırıcı gruplar tarafından planlandığına ilişkin ipuçlarına sahip olduğu, vatandaşların gelişmelerden haberdar edileceği kaydedildi:'Uyarı sadece kiliseleri değil diğer ibadethaneleri de kapsıyor'Daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu uyarının sadece kiliseleri değil diğer ibadethaneleri de kapsadığı belirtildi. Ancak, özellikle uyarının hangi dini toplulukların etkilenebileceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.Halka uyarı: Konuşlandırılan polislerin görüntülerini paylaşmayınViyana'da hassas yer ve objelere yönelik yoğun önlemlerin ne kadar daha süreceğinin henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, emniyet güçlerine ait fotoğraf ya da videoların paylaşılmaması, ayrıca gerçek dışı söylentilerin yayılmaması uyarısında bulunuldu.Polis Sözcüsü Markus Dittrich, Radio Wien'e yaptığı açıklamada, "Polis memurları kurşun geçirmez miğferler, yelekler ve saldırı tüfekleri ile donatılmıştır. Gözetim faaliyetleri yürütecekler ve trafikte kontrol yapacaklar" dedi.Tehdidin arka planı hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen Dittrich, kiliselerin çevresinde daha fazla polis devriyesinin gezeceğini belirtti.Viyana Başpiskoposluğu: Katolik kiliseler asıl hedef olarak görünmüyorÖte yandan, Viyana Başpiskoposluğu Sözcüsü Michael Prueller, konuyla ilgili Associated Press'e yaptığı açıklamada, Katolik kiliselerin asıl hedef olarak görünmediğini ifade ederek, "Polis tarafından genel tehdit hakkında bilgilendirilirken, Katolikler için yakın bir tehlikenin olmadığı söylendi. Bu yüzden kiliseleri halka açık tutmaya ve şimdilik planlandığı gibi tüm ayinleri kutlamaya karar verdik" dedi.Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım 2020'de saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmişti.

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