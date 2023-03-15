https://sputniknews.com.tr/20230315/turkiyenin-guneybatisi-icin-siddetli-yagis-uyarisi-1068308565.html
Türkiye'nin güneybatısı için 'şiddetli yağış' uyarısı
Türkiye'nin güneybatısı için 'şiddetli yağış' uyarısı
Meteoroloji'den Türkiye'nin güneybatı kesimi için uyarı geldi. Buna göre yarından bölgede itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T19:49+0300
2023-03-15T19:49+0300
2023-03-15T19:49+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerden itibaren Muğla'da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Yağışların 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Tedbir çağrısı yapıldıŞiddetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Türkiye'nin güneybatısı için 'şiddetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji'den Türkiye'nin güneybatı kesimi için uyarı geldi. Buna göre yarından bölgede itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerden itibaren Muğla'da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Tedbir çağrısı yapıldı
Şiddetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.