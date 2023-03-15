https://sputniknews.com.tr/20230315/turkiyenin-guneybatisi-icin-siddetli-yagis-uyarisi-1068308565.html

Türkiye'nin güneybatısı için 'şiddetli yağış' uyarısı

Türkiye'nin güneybatısı için 'şiddetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den Türkiye'nin güneybatı kesimi için uyarı geldi. Buna göre yarından bölgede itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T19:49+0300

2023-03-15T19:49+0300

2023-03-15T19:49+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerden itibaren Muğla'da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Yağışların 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Tedbir çağrısı yapıldıŞiddetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü