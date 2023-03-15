Tunç Soyer: Başardık, çok çalışacağız, yeniden başaracağız
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW848597Tunç Soyer
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW848597
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yüz yıl önce atalarımızın yıllarca işgal altında kalmış, yanmış yıkılmış, yoksul bir ülkeden Cumhuriyet mucizesini yaratmaları gibi bu enkazın altından kalkarak yine o muhteşem ülkeyi kuracağız." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi açılış töreniyle başladı.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
Siyasetin, bilimin ve toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Böke, "Hep birlikte iyileşeceğiz. Başka yolu yok. Hep birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız ve mutlaka yıkımın ve ağır acının altından hep birlikte kalkacağız. Hep birlikte kalkınacağız. Söz veriyorum. Biz bunu hep birlikte yapacağız." dedi.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
Siyasetin, bilimin ve toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Böke, "Hep birlikte iyileşeceğiz. Başka yolu yok. Hep birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız ve mutlaka yıkımın ve ağır acının altından hep birlikte kalkacağız. Hep birlikte kalkınacağız. Söz veriyorum. Biz bunu hep birlikte yapacağız." dedi.
'Yeniden başaracağız'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 100 yıl öncesinde İzmir'e miras kalan İktisat Kongresi'ni tam 100 yıl sonra, kenttin kadim kültürüne yaraşır şekilde yeniden düzenlemenin heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının geleceğin iktisat politikalarını meclis iradesiyle belirlemek yerine daha önce denenmemiş bir yol seçtiğini kaydeden Soyer, şöyle dedi:
"İşçiler, çiftçiler, sanayici ve tüccarların seçilmiş delegeleri bir araya gelerek kuruluş aşamasındaki Cumhuriyet'i sivil bir ruhla inşa etti. 1135 delege İzmir'de buluşarak bir gelecek hayali kurdu ve bu yol haritasını bizlere miras bıraktı. Bizler, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ni düzenlerken cesaretimizi şehrimizin sahip olduğu işte bu görkemli geçmişten aldık. Geleceğin inşasına başlamak için İzmir’i tercih eden Atatürk ve onun kadın erkek tüm yol arkadaşlarının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."
Kongre sonunda alacakları tüm kararların sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Biliyoruz ki yeni bir Türkiye kuruluyor. Adil, özgür, müreffeh ve demokratik bir Türkiye. Yüz yıl önce atalarımızın yıllarca işgal altında kalmış, yanmış yıkılmış, yoksul bir ülkeden Cumhuriyet mucizesini yaratmaları gibi bu enkazın altından kalkarak yine o muhteşem ülkeyi kuracağız. Bilim ve aklın rehberliğinde, vicdanla ve cesaretle. Binlerce yıllık kadim kültürlerin kökleri üzerinde boy veren pırıl pırıl filizlerimiz, gençlerimizle birlikte. Başardık, çok çalışacağız, yeniden başaracağız."
'Yeniliğe Davet' sloganıyla başlayan kongrenin açılışında sanatçı Karsu Dönmez sahne aldı.
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde 21 Mart'ta sona erecek.