https://sputniknews.com.tr/20230315/tunc-soyer-basardik-cok-calisacagiz-yeniden-basaracagiz-1068309131.html

Tunç Soyer: Başardık, çok çalışacağız, yeniden başaracağız

Tunç Soyer: Başardık, çok çalışacağız, yeniden başaracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yüz yıl önce atalarımızın yıllarca işgal altında kalmış, yanmış yıkılmış, yoksul bir ülkeden Cumhuriyet... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T20:27+0300

2023-03-15T20:27+0300

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türkiye

izmir

tunç soyer

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi açılış töreniyle başladı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.Siyasetin, bilimin ve toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Böke, "Hep birlikte iyileşeceğiz. Başka yolu yok. Hep birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız ve mutlaka yıkımın ve ağır acının altından hep birlikte kalkacağız. Hep birlikte kalkınacağız. Söz veriyorum. Biz bunu hep birlikte yapacağız." dedi.'Yeniden başaracağız'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 100 yıl öncesinde İzmir'e miras kalan İktisat Kongresi'ni tam 100 yıl sonra, kenttin kadim kültürüne yaraşır şekilde yeniden düzenlemenin heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyledi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının geleceğin iktisat politikalarını meclis iradesiyle belirlemek yerine daha önce denenmemiş bir yol seçtiğini kaydeden Soyer, şöyle dedi:Kongre sonunda alacakları tüm kararların sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:'Yeniliğe Davet' sloganıyla başlayan kongrenin açılışında sanatçı Karsu Dönmez sahne aldı.İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde 21 Mart'ta sona erecek.

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