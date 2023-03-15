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https://sputniknews.com.tr/20230315/transdinyester-savciligi-teror-saldirisi-zanlilari-agit-heyetine-saldiracakti-1068261897.html
Transdinyester Savcılığı: Terör saldırısı zanlıları AGİT heyetine saldıracaktı
Transdinyester Savcılığı: Terör saldırısı zanlıları AGİT heyetine saldıracaktı
Transdinyester Savcısı Anatoliy Guretskiy, bölgede terör saldırısı hazırlığında olan kişilerin başlarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT)... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T00:32+0300
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transdinyester
agit
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Transdinyester Savcısı Anatoliy Guretskiy, bugünkü basın toplantısında, “Bomba dolu otomobili, AGİT heyetinin geçeceği Kişinev yolundaki troleybüs durağına yerleştirmeyi planlıyorlardı. Zanlılar, AGİT heyetine saldırıyı gerçekleştiremeyince hedef olarak Transdinyester Başkanı Vadim Krasnoselskiy’i seçmeye karar verdi” ifadesini kullandı.Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti’nin Devlet Güvenlik Bakanlığı, 9 Mart Perşembe günü, Krasnoselskiy ve diğer yetkililere yönelik suikast girişiminin önlendiğini duyurmuştu. Saldırı hazırlığının, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) talimatı üzerine yapıldığı iddia edilmişti. SBU, bu iddiayı aynı gün reddederek bu yöndeki açıklamaları “provokasyon ve saçmalık” olarak nitelendirmişti.
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transdinyester, agit
transdinyester, agit

Transdinyester Savcılığı: Terör saldırısı zanlıları AGİT heyetine saldıracaktı

00:32 15.03.2023
© AFP 2023Transdinyester
Transdinyester - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023
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Transdinyester Savcısı Anatoliy Guretskiy, bölgede terör saldırısı hazırlığında olan kişilerin başlarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Tiraspol şehrindeki heyetine saldırı planladığını belirtti. Guretskiy’e göre, saldırı 14 Şubat’ta yapılacaktı.
Transdinyester Savcısı Anatoliy Guretskiy, bugünkü basın toplantısında, “Bomba dolu otomobili, AGİT heyetinin geçeceği Kişinev yolundaki troleybüs durağına yerleştirmeyi planlıyorlardı. Zanlılar, AGİT heyetine saldırıyı gerçekleştiremeyince hedef olarak Transdinyester Başkanı Vadim Krasnoselskiy’i seçmeye karar verdi” ifadesini kullandı.
Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti’nin Devlet Güvenlik Bakanlığı, 9 Mart Perşembe günü, Krasnoselskiy ve diğer yetkililere yönelik suikast girişiminin önlendiğini duyurmuştu. Saldırı hazırlığının, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) talimatı üzerine yapıldığı iddia edilmişti. SBU, bu iddiayı aynı gün reddederek bu yöndeki açıklamaları “provokasyon ve saçmalık” olarak nitelendirmişti.
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