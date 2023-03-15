https://sputniknews.com.tr/20230315/thynin-yunanistana-yarin-yapacagi-tum-ucuslar-iptal-edildi-1068295662.html
THY'nin Yunanistan seferlerine grev engeli: Yarın yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi
THY'nin Yunanistan seferlerine grev engeli: Yarın yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T15:25+0300
2023-03-15T15:25+0300
2023-03-15T15:34+0300
yunanistan
dünya
türk hava yolları (thy)
grev
bilet iptali
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Türk Hava Yolları'nın (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, Yunanistan'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle 'TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul', 'TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul', 'TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul' ve 'TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul' seferleri yapılmayacak.Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/yunanistanda-tren-seferleri-22-marttan-itibaren-kademeli-olarak-yeniden-baslayacak-1068262313.html
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yunanistan, türk hava yolları (thy), grev, bilet iptali
yunanistan, türk hava yolları (thy), grev, bilet iptali
THY'nin Yunanistan seferlerine grev engeli: Yarın yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi
15:25 15.03.2023 (güncellendi: 15:34 15.03.2023) Abone ol
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi.
Türk Hava Yolları'nın (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, Yunanistan'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle 'TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul', 'TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul', 'TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul' ve 'TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul' seferleri yapılmayacak.
Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.