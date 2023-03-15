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TBMM Dışişleri Komisyonu 7 kanun teklifini kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu 7 kanun teklifini kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 7 kanun teklifini kabul etti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
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TBMM Dışişleri Komisyonu’nda 7 ayrı uluslararası sözleşme kabul edildi AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şu şekilde:
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tbmm, tbmm genel kurulu, dışişleri
tbmm, tbmm genel kurulu, dışişleri

TBMM Dışişleri Komisyonu 7 kanun teklifini kabul etti

02:35 15.03.2023
© TBMM AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu
AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© TBMM
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TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 7 kanun teklifini kabul etti.
TBMM Dışişleri Komisyonu’nda 7 ayrı uluslararası sözleşme kabul edildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şu şekilde:
Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Palau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Havacılık Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Gine Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Namibya Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
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