https://sputniknews.com.tr/20230315/tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-turkiyeye-yonelik-iyi-niyet-gostergesi-1068317874.html
‘Tahıl anlaşmasının uzatılması Türkiye’ye yönelik iyi niyet göstergesi’
‘Tahıl anlaşmasının uzatılması Türkiye’ye yönelik iyi niyet göstergesi’
Rus uzman Sergey Markov, tahıl anlaşmasının uzatılmasının yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Markov "Rusya’nın... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T23:28+0300
2023-03-15T23:28+0300
2023-03-15T23:31+0300
görüş
sergey markov
tahıl
türkiye
rusya
ukrayna
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Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Açıkçası, Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları olmasaydı tahıl anlaşması uzatılamazdı” ifadesini kullandı.Rusya’nın, “tahıl anlaşmasının uygulanma şeklinden hiç memnun olmadığını” söyleyen Markov, “Çünkü Ukrayna tahılı neredeyse tamamen ihraç edilirken, Rus tahılı çok küçük hacimlerde taşınıyor. Bunun nedeni, tahıl taşıyan gemilerin sigortalanmasına yönelik yaptırımları kaldırması gereken Batılı şirketlerin bu yaptırımları henüz kaldırmamış olması. Rus tarımsal gübrelerle ilgili durum daha da vahim, çünkü bu gübreyi taşıyan gemiler Avrupa limanlarında bloke edildi. Dolayısıyla, bu anlaşma mevcut haliyle Rusya’ya uygun değil” açıklamasında bulundu.Önümüzdeki iki ayda durumun iyiye değişeceği umudunu dile getiren uzman, şunları söyledi:Markov, “Büyük ölçüde Karadeniz girişimi sayesinde tahıl fiyatlarındaki artışı sınırlamak mümkün oldu. Bu da dünya genelinde onlarca ülkedeki siyasi durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor” diye ekledi.
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
sergey markov, tahıl, türkiye, rusya, ukrayna
sergey markov, tahıl, türkiye, rusya, ukrayna
‘Tahıl anlaşmasının uzatılması Türkiye’ye yönelik iyi niyet göstergesi’
23:28 15.03.2023 (güncellendi: 23:31 15.03.2023) Abone ol
Rus uzman Sergey Markov, tahıl anlaşmasının uzatılmasının yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Markov "Rusya’nın tahıl anlaşmasını uzatmayı kabul etmesi, başta Türkiye’ye yönelik iyi niyet göstergesi olarak algılanmalı" dedi.
Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Açıkçası, Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları olmasaydı tahıl anlaşması uzatılamazdı” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, “tahıl anlaşmasının uygulanma şeklinden hiç memnun olmadığını” söyleyen Markov, “Çünkü Ukrayna tahılı neredeyse tamamen ihraç edilirken, Rus tahılı çok küçük hacimlerde taşınıyor. Bunun nedeni, tahıl taşıyan gemilerin sigortalanmasına yönelik yaptırımları kaldırması gereken Batılı şirketlerin bu yaptırımları henüz kaldırmamış olması. Rus tarımsal gübrelerle ilgili durum daha da vahim, çünkü bu gübreyi taşıyan gemiler Avrupa limanlarında bloke edildi. Dolayısıyla, bu anlaşma mevcut haliyle Rusya’ya uygun değil” açıklamasında bulundu.
Önümüzdeki iki ayda durumun iyiye değişeceği umudunu dile getiren uzman, şunları söyledi:
“Öte yandan bu anlaşma Türkiye’nin çok işine geliyor. Çünkü Karadeniz girişimi Türk ekonomisine, çeşitli aracılık hizmetleri şeklinde doğrudan olduğu gibi dolaylı da faydalar sağlıyor. Tahıl anlaşması gibi küresel bir projede lider olmanın getirileri sayısız. Bu nedenle görüşüme göre Rusya’nın tahıl anlaşmasını uzatmayı kabul etmesi, başta Türkiye’ye yönelik iyi niyet göstergesi olarak algılanmalı.”
Markov, “Büyük ölçüde Karadeniz girişimi sayesinde tahıl fiyatlarındaki artışı sınırlamak mümkün oldu. Bu da dünya genelinde onlarca ülkedeki siyasi durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor” diye ekledi.