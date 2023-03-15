https://sputniknews.com.tr/20230315/tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-turkiyeye-yonelik-iyi-niyet-gostergesi-1068317874.html

‘Tahıl anlaşmasının uzatılması Türkiye’ye yönelik iyi niyet göstergesi’

‘Tahıl anlaşmasının uzatılması Türkiye’ye yönelik iyi niyet göstergesi’

Rus uzman Sergey Markov, tahıl anlaşmasının uzatılmasının yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Markov "Rusya’nın... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T23:28+0300

2023-03-15T23:28+0300

2023-03-15T23:31+0300

görüş

sergey markov

tahıl

türkiye

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/03/1064129423_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1c62f9416af2b6907d1af78d173770f1.jpg

Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Açıkçası, Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları olmasaydı tahıl anlaşması uzatılamazdı” ifadesini kullandı.Rusya’nın, “tahıl anlaşmasının uygulanma şeklinden hiç memnun olmadığını” söyleyen Markov, “Çünkü Ukrayna tahılı neredeyse tamamen ihraç edilirken, Rus tahılı çok küçük hacimlerde taşınıyor. Bunun nedeni, tahıl taşıyan gemilerin sigortalanmasına yönelik yaptırımları kaldırması gereken Batılı şirketlerin bu yaptırımları henüz kaldırmamış olması. Rus tarımsal gübrelerle ilgili durum daha da vahim, çünkü bu gübreyi taşıyan gemiler Avrupa limanlarında bloke edildi. Dolayısıyla, bu anlaşma mevcut haliyle Rusya’ya uygun değil” açıklamasında bulundu.Önümüzdeki iki ayda durumun iyiye değişeceği umudunu dile getiren uzman, şunları söyledi:Markov, “Büyük ölçüde Karadeniz girişimi sayesinde tahıl fiyatlarındaki artışı sınırlamak mümkün oldu. Bu da dünya genelinde onlarca ülkedeki siyasi durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor” diye ekledi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

sergey markov, tahıl, türkiye, rusya, ukrayna