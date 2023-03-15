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https://sputniknews.com.tr/20230315/suudi-arabistani-dolu-firtinasi-vurdu-1068318674.html
Suudi Arabistan'ı dolu fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı dolu fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar sular altında kaldı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T23:57+0300
2023-03-16T00:00+0300
dünya
suudi arabistan
dolu
dolu yağışı
fırtına
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yolların sular altında kaldığı Riyad'da araçlar ilerlemek de güçlük çekti. Taif Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek ani sel felaketlerine karşı halka dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca evden çıkılmaması da tavsiye edildi. Suudi Arabistan meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.
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suudi arabistan, dolu, dolu yağışı, fırtına
suudi arabistan, dolu, dolu yağışı, fırtına

Suudi Arabistan'ı dolu fırtınası vurdu

23:57 15.03.2023 (güncellendi: 00:00 16.03.2023)
© WikipediaSuudi Arabistan bayrağı
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Wikipedia
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar sular altında kaldı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
Yolların sular altında kaldığı Riyad'da araçlar ilerlemek de güçlük çekti.
Taif Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek ani sel felaketlerine karşı halka dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca evden çıkılmaması da tavsiye edildi.
Suudi Arabistan meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.
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