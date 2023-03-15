https://sputniknews.com.tr/20230315/suudi-arabistan-petrol-bakani-bin-selman-tavan-fiyat-uygulayan-hicbir-ulkeye-petrol-satmayacagiz-1068265736.html

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Bin Selman: Tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Bin Selman: Tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirterek "Tedariklerimize bunu... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T02:45+0300

2023-03-15T02:45+0300

2023-03-15T02:45+0300

dünya

suudi arabistan

tavan fiyat

abdulaziz bin selman

energy intellengence

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Enerji Bakanı Bin Selman, Energy İntellengence sitesine açıklamalarda bulundu.Ülkesinin petrol üretimini azaltacağını söyleyen Bin Selman, "Diğer ülkeler de aynı uygulamayı yaparlarsa şaşırmam" ifadelerini kullandı.Bin Selman, "NOPEC" tasarısı ile tavan fiyat dayatmanın genişletilmesi arasında büyük bir fark olduğunu belirterek, "bunun petrol piyasası üzerindeki potansiyel etkilerinin benzer olduğunu" kaydetti.Ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirten Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, şunları kaydetti:Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) karşı "Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)" adlı yasa tasarısı ilk defa 2000 yılında ortaya çıkmış ve yasalaşması için daha önce 16 kez ABD Kongresi'ne sunulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220512/opec-karsiti-nopec-yasasi-abd-ulkeleri-tehdit-etmeyi-amacliyor-1056321651.html

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suudi arabistan, tavan fiyat, abdulaziz bin selman, energy intellengence