https://sputniknews.com.tr/20230315/sunnet-icin-gittigi-hastanede-bademcikleri-alindi-1068269440.html
Sünnet için gittiği hastanede bademcikleri alındı
Sünnet için gittiği hastanede bademcikleri alındı
Diyarbakır'da sünnet için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürülen 2,5 yaşındaki çocuğa bademcik ameliyatı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, ailenin şikayeti üzerine... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T08:35+0300
2023-03-15T08:35+0300
2023-03-15T08:35+0300
türkiye
diyarbakır
ergani
sünnet
ameliyat
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Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesine sünnet için götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.İddiaya göre, Ergani ilçesinde yaşayan anne S.Y, 2,5 yaşındaki oğlu B.Y'yi sünnet ettirmek için geçen hafta Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü.İşlemleri yapılan B.Y. ameliyathaneye alındı.S.Y, sünnet için ameliyathaneye alınan oğluna bademcik ameliyatı yapıldığını öğrendi.Ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yanlış cerrahi müdahale ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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diyarbakır, ergani, sünnet, ameliyat
diyarbakır, ergani, sünnet, ameliyat
Sünnet için gittiği hastanede bademcikleri alındı
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Diyarbakır'da sünnet için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürülen 2,5 yaşındaki çocuğa bademcik ameliyatı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesine sünnet için götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, Ergani ilçesinde yaşayan anne S.Y, 2,5 yaşındaki oğlu B.Y'yi sünnet ettirmek için geçen hafta Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü.
İşlemleri yapılan B.Y. ameliyathaneye alındı.
S.Y, sünnet için ameliyathaneye alınan oğluna bademcik ameliyatı yapıldığını öğrendi.
Ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yanlış cerrahi müdahale ile ilgili soruşturma başlatıldı.