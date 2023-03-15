https://sputniknews.com.tr/20230315/sunnet-icin-gittigi-hastanede-bademcikleri-alindi-1068269440.html

Sünnet için gittiği hastanede bademcikleri alındı

Sünnet için gittiği hastanede bademcikleri alındı

Diyarbakır'da sünnet için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürülen 2,5 yaşındaki çocuğa bademcik ameliyatı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, ailenin şikayeti üzerine... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T08:35+0300

2023-03-15T08:35+0300

2023-03-15T08:35+0300

türkiye

diyarbakır

ergani

sünnet

ameliyat

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Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesine sünnet için götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.İddiaya göre, Ergani ilçesinde yaşayan anne S.Y, 2,5 yaşındaki oğlu B.Y'yi sünnet ettirmek için geçen hafta Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü.İşlemleri yapılan B.Y. ameliyathaneye alındı.S.Y, sünnet için ameliyathaneye alınan oğluna bademcik ameliyatı yapıldığını öğrendi.Ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yanlış cerrahi müdahale ile ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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diyarbakır, ergani, sünnet, ameliyat