https://sputniknews.com.tr/20230315/sosyal-guvenlik-basuzmani-karakas-eytliler-sgkdan-avans-alabilir-1068283597.html

Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş: EYT’liler SGK’dan avans alabilir

Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş: EYT’liler SGK’dan avans alabilir

Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, maaş ödemelerinin yoğunluk nedeni ile 3 ay gecikebilme ihtimali söz konusu olursa EYT’lilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T13:56+0300

2023-03-15T13:56+0300

2023-03-15T13:56+0300

ankara'dan haber var

eyt

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

istanbul

deprem

radyo

resmi gazete

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş: EYT’liler SGK’dan avans alabilir Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programının konukları; ODTÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr Meltem Şenol Balaban ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş oldu.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programının konukları; ODTÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr Meltem Şenol Balaban ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş oldu.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının sayıca az olduğunu dile getiren Karakaş, bu noktada oluşabilecek bir yığılma durumunda nasıl bir yol izleneceğini aktardı. Karakaş, “Diyelim ki çok aşırı bir yığılma oldu. Gecikme oldu. Nisan, Mayıs, Haziran’da ödenmedi. Bu noktada asla bir hak kaybı olmayacak. Nisan ayından itibaren gecikmiş aylar dahil bütün ayların maaşlarını topluca alacaklar. Burada herhangi bir hak kaybı yok. Eğer ki gecikmeler 3 ayı bulursa ve geçerse bunlar SGK’ya gidip avans da alabilirler. Avans uygulaması var. Bunu da ilk defa Sputnik aracılığıyla söylemiş olduk“ dedi.‘İlk maaşlar Nisan ayında alınacak’EYT’lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacakları ve sistemde yaşanabilecek gecikmeler ile ilgili konuşan Karakaş, şunları söyledi:‘1 gün olsa bile EYT’den faydalanabilirler’EYT’den faydalanamayanların yasal gerekçeler temelinde hak arama yoluna gidebileceğini hatırlatan Karakaş, “EYT’den faydalanacak olan çok sayıda vatandaşımız var. Faydalanamayan da çok sayıda vatandaşımız var. Zamanında çalışmışlardır ama sigortalılığı gösterilmemiştir veya bir yanlışlık olmuştur. Bunlar da eğer yasal gerekçeler varsa Yargıtay bağlamında yasal yollarla hak arama yollarına gidebilirler. Yasal yollarla 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigortalı olduklarını kanıtladıkları takdirde; özellikle SSK’lılar için konuşuyorum. 1 gün bile olsa onlar da EYT’den faydalanabilirler” şeklinde konuştu.‘Şarlatanlara paranızı kaptırmayın’Karakaş, dolandırıcılara karşı da uyardı. SGK’nın fotoğraf ve belge talep etmediğini, yalnızca ‘tahsis talep beyannamesinin’ söz konusu olduğunu bildiren Karakaş, şunları kaydetti:‘Kent içerisinde riskli bölgeler önceliğe alınmalı’1999 Gölcük depremi sonrası sürecin akılcı yürütülmediğini savunan ve olası İstanbul depremine karşı alınabilecek bir takım önlemler sıralayan ODTÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban, “Kentin tümü için bir takım stratejileri geliştirmemiz lazım. Örneğin, ‘1 ay, 6 ay, 1 yıl sonra ne olacağını bilsek ne yaparız?’ Aslında burada önemli olan planlı, programlı hareket edebilmek ve bundan hiçbir zaman geri durmamak. Biz 20 seneyi o şekliyle akılcı kullanamadık. Dolayısıyla şimdi işler sıkıştı, öncelikler daha önemsendi. Ama kentler burada birer risk sektörleri olarak düşünülürse deprem olduğunda yanıcı, patlayıcı tesislerin ikincil tehlikeleri, yolların kapanması, tahliye edilemeyecek yollar; aslında bütüncül olarak baktığımızda pek çok konu alanının öncelikler içine dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü olayın zamanına bağlı olarak şu anda hazırlıklı olmadığımız durumlar varsa onlar üzerine hızlıca eyleme geçmemiz lazım. Kent içerisinde riskli bölgeler önceliğe alınmalı” şeklinde konuştu.‘İstanbul’un çekim etkisi farklı bölgelere dağıtılmalı’İstanbul’un birçok konuda cazibe merkezi olduğunu ve söz konusu çekim unsurlarının Anadolu’ya dağıtılması gerektiğini dile getiren Balaban, şunları kaydetti:

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eyt, sosyal güvenlik kurumu (sgk), istanbul, deprem, radyo, resmi gazete, аудио