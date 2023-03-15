https://sputniknews.com.tr/20230315/siyaset-bilimci-tosun-iyi-parti-tek-basina-kalsaydi-secmen-tabanini-kaybedebilirdi-1068287589.html

Siyaset bilimci Tosun: İYİ Parti tek başına kalsaydı seçmen tabanını kaybedebilirdi

Siyaset bilimci Tosun: İYİ Parti tek başına kalsaydı seçmen tabanını kaybedebilirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'dan ayrılışını ve 72 saat sonra masaya geri dönüşünü değerlendiren siyaset bilimci Tosun, “Akşener masaya... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T13:55+0300

2023-03-15T13:55+0300

2023-03-15T13:55+0300

ankara'dan haber var

iyi parti

seçim

6'lı masa

millet ittifakı

cumhuriyet halk partisi (chp)

halkların demokratik partisi (hdp)

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Siyaset Bilimci Tosun: İYİ Parti tek başına kalsaydı seçmen tabanını kaybedebilirdi Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programının konukları; Siyaset Bilimci Prof. Tanju Tosun ve Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz oldu.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programının konukları; siyaset bilimci Prof. Tanju Tosun ve Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz oldu. Programda, Türkiye’deki seçim atmosferi ve siyaset arenasındaki son gelişmeler değerlendirildi.‘İYİ Parti’nin seçmen sosyolojisi homojen değil’Meral Akşener’in masaya geri dönüşünü yorumlayan Tosun, İYİ Parti’nin seçmen sosyolojisinin içinde ikinci parti tercihi olarak CHP’nin azımsanmayacak ölçüde öne çıktığını bildirdi. Akşener’in bu durumu göz önüne alarak masaya döndüğü yönünde görüş belirten Tosun, şöyle devam etti:‘İYİ Parti, merkez sağ parti olma yönünde güçlü adımlar atabilir’Millet İttifakı’nın içerisinde bulunmasının İYİ Parti’ye merkez sağ konumuna yerleşme olanağı sağlayacağını öne süren Tosun, “Eğer bu ittifak devam ederse Türkiye siyasetinin merkezinde konumlanarak bir merkez sağ parti olma yolunda eli daha güçlü olur partiyi bu yönde evrimleştirme anlamında. Bunun koşulu tabii ki parti içinde buna mesafeli bakan o milliyetçi, ülkücü elitleri de göz ardı etmemek gerekir. Önümüzdeki süreçte parti içinde Akşener’in bir tavır sergileyerek bu aktörleri tamamen kenara çekmesi mümkün olabilir. Son il kongrelerinde şunu gördük; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde tamamen merkez sağ profiline uygun il başkanları seçildi. Bu bir işarettir. Bunu önümüzdeki süreçte hem kendi seçmenini korumak hem siyasal dilini daha merkezci bir dile dönüştürdüğü takdirde merkez sağ parti olma yönünde çok daha güçlü adımlar atabilir İYİ Parti ve Akşener” diye konuştu.‘Altılı Masa açısından hem bir kriz hem bir deneyim oldu’6’lı Masa'dan ayrılan hangi parti olursa olsun zarar göreceğinin test edildiğini dile getiren Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti:‘Bu seçimde partiler değil, ittifaklar yarışıyor’Yılmaz, önümüzdeki seçimlerde en iyi vaatleri gündeme getiren parti değil, en iyi ittifak formüllerini ortaya koyanların başarılı olacağını savundu. 6’lı Masa'nın genişleyebileceğini ve bu sürecin milletvekili listelerinin YSK’ya verilene kadar devam edebileceğini öne süren Yılmaz, “Masaya kurumsal bir katılım olarak değil ama önümüzdeki süreç elbette sürpriz gelişmelere gebe. Sadece HDP açısından bunu söylemiyorum. Bunu masayı oluşturan partilerin yetkili isimleri de ifade ettiler aslında. Masa içi bir takım ittifaklar ya da masa dışından masanın içinde yer almış partilerle bir takım ittifaklar gündeme gelebilir. Masa muhtemelen genişleyebilir. Listeler YSK’ya verilene kadar bu trafik devam edecektir. Parlamentoda çoğunluğu elde etmek sistemin sağlıklı yürümesi açısından çok büyük önem arz ediyor, en az cumhurbaşkanlığı seçimi kadar. İkisi uyumsuz olursa sistemin kilitlenme olasılığı yüksek. Bu artık partilerin yarıştığı değil, ittifakların yarıştığı bir seçim. En iyi vaatleri gündeme getiren parti değil, en iyi ittifak formüllerini ortaya koyanların başarılı olacağı bir sistem. Maalesef sistem buna zorluyor biraz” dedi.

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2023

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Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

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iyi parti, seçim, 6'lı masa, millet ittifakı, cumhuriyet halk partisi (chp), halkların demokratik partisi (hdp), yüksek seçim kurulu (ysk), аудио