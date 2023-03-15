Şanlıurfalı gazeteci Güneş: Dere yataklarında yapılaşmayı haber yapınca hakkımda davalar açıldı

“Abide Kavşağı yıllar önce başından zaten çok yanlış yere yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yılın başında ona bağlı bir viyadüğün açılışını yapmak için gelmişti. Yıllardır biz bunu defalarca yazdık Şanlıurfalılar çok iyi bilirler orası Cansak Deresi yatağı. Bundan neredeyse 35 yıl önce biz çok benzer bir sel felaketi yaşamıştık. Ben o zaman 10 yaşındaydım. Bu sel felaketine rağmen dere yatağına o kavşak yapıldı. Biz bunu yazdık diye bize davalar açıldı. Tarım arazisine devlet hastanesi yaptılar onun da acil servisi sular altında şimdi. Romalılar zamanında yani bundan yüzlerce yıl önce bu bölgede sel suları şehir merkezini etkilemesin diye insan eliyle Karakoyun deresi adı verilen bir dere yapmışlar. Bu şekilde sel suları şehre ulaşmadan tahliye edilebilmiş. Yıllar içinde o dereyi yok ettiler. Sonunda geldiğimiz durum bu oldu.”