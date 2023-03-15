https://sputniknews.com.tr/20230315/sanliurfali-gazeteci-gunes-dere-yataklarinda-yapilasmayi-haber-yapinca-hakkimda-davalar-acildi-1068309033.html
Şanlıurfalı gazeteci Güneş: Dere yataklarında yapılaşmayı haber yapınca hakkımda davalar açıldı
Şanlıurfalı gazeteci Güneş: Dere yataklarında yapılaşmayı haber yapınca hakkımda davalar açıldı
Şanlıurfalı gazeteci Ahin Güneş sel felaketinin yaşandığı dere yataklarında yapılaşmayı haber yaptığı zaman hakkında davalar açıldığını söyledi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T20:13+0300
2023-03-15T20:13+0300
2023-03-15T20:13+0300
akşam postasi
radyo
sel
şanlıurfa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Sel felaketinde can kayıplarının yaşandığı Şanlıurfa Abide Kavşağı ve acil servisi su basan devlet hastanesiyle ilgili yıllardır haberler yapan yerel gazeteci Ahin Güneş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Güneş, “Bundan neredeyse 35 yıl önce biz çok benzer bir sel felaketi yaşamıştık. Ben o zaman 10 yaşındaydım. Bu sel felaketine rağmen dere yatağına o kavşak yapıldı. Biz bunu yazdık diye bize davalar açıldı” dedi.Gazeteci Ahin Güneş’in anlattıklarından detaylar şöyle
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, sel, şanlıurfa
Şanlıurfalı gazeteci Güneş: Dere yataklarında yapılaşmayı haber yapınca hakkımda davalar açıldı
Abone ol
Şanlıurfalı gazeteci Ahin Güneş sel felaketinin yaşandığı dere yataklarında yapılaşmayı haber yaptığı zaman hakkında davalar açıldığını söyledi.
Sel felaketinde can kayıplarının yaşandığı Şanlıurfa Abide Kavşağı ve acil servisi su basan devlet hastanesiyle ilgili yıllardır haberler yapan yerel gazeteci Ahin Güneş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Güneş, “Bundan neredeyse 35 yıl önce biz çok benzer bir sel felaketi yaşamıştık. Ben o zaman 10 yaşındaydım. Bu sel felaketine rağmen dere yatağına o kavşak yapıldı. Biz bunu yazdık diye bize davalar açıldı” dedi.
Gazeteci Ahin Güneş’in anlattıklarından detaylar şöyle
“Abide Kavşağı yıllar önce başından zaten çok yanlış yere yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yılın başında ona bağlı bir viyadüğün açılışını yapmak için gelmişti. Yıllardır biz bunu defalarca yazdık Şanlıurfalılar çok iyi bilirler orası Cansak Deresi yatağı. Bundan neredeyse 35 yıl önce biz çok benzer bir sel felaketi yaşamıştık. Ben o zaman 10 yaşındaydım. Bu sel felaketine rağmen dere yatağına o kavşak yapıldı. Biz bunu yazdık diye bize davalar açıldı. Tarım arazisine devlet hastanesi yaptılar onun da acil servisi sular altında şimdi. Romalılar zamanında yani bundan yüzlerce yıl önce bu bölgede sel suları şehir merkezini etkilemesin diye insan eliyle Karakoyun deresi adı verilen bir dere yapmışlar. Bu şekilde sel suları şehre ulaşmadan tahliye edilebilmiş. Yıllar içinde o dereyi yok ettiler. Sonunda geldiğimiz durum bu oldu.”