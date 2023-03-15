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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/sanliurfali-gazeteci-gunes-dere-yataklarinda-yapilasmayi-haber-yapinca-hakkimda-davalar-acildi-1068309033.html
Şanlıurfalı gazeteci Güneş: Dere yataklarında yapılaşmayı haber yapınca hakkımda davalar açıldı
Şanlıurfalı gazeteci Güneş: Dere yataklarında yapılaşmayı haber yapınca hakkımda davalar açıldı
Şanlıurfalı gazeteci Ahin Güneş sel felaketinin yaşandığı dere yataklarında yapılaşmayı haber yaptığı zaman hakkında davalar açıldığını söyledi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T20:13+0300
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Sel felaketinde can kayıplarının yaşandığı Şanlıurfa Abide Kavşağı ve acil servisi su basan devlet hastanesiyle ilgili yıllardır haberler yapan yerel gazeteci Ahin Güneş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Güneş, “Bundan neredeyse 35 yıl önce biz çok benzer bir sel felaketi yaşamıştık. Ben o zaman 10 yaşındaydım. Bu sel felaketine rağmen dere yatağına o kavşak yapıldı. Biz bunu yazdık diye bize davalar açıldı” dedi.Gazeteci Ahin Güneş’in anlattıklarından detaylar şöyle
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radyo, sel, şanlıurfa
radyo, sel, şanlıurfa

Şanlıurfalı gazeteci Güneş: Dere yataklarında yapılaşmayı haber yapınca hakkımda davalar açıldı

20:13 15.03.2023
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Şanlıurfalı gazeteci Ahin Güneş sel felaketinin yaşandığı dere yataklarında yapılaşmayı haber yaptığı zaman hakkında davalar açıldığını söyledi.
Sel felaketinde can kayıplarının yaşandığı Şanlıurfa Abide Kavşağı ve acil servisi su basan devlet hastanesiyle ilgili yıllardır haberler yapan yerel gazeteci Ahin Güneş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Güneş, “Bundan neredeyse 35 yıl önce biz çok benzer bir sel felaketi yaşamıştık. Ben o zaman 10 yaşındaydım. Bu sel felaketine rağmen dere yatağına o kavşak yapıldı. Biz bunu yazdık diye bize davalar açıldı” dedi.
Gazeteci Ahin Güneş’in anlattıklarından detaylar şöyle
“Abide Kavşağı yıllar önce başından zaten çok yanlış yere yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yılın başında ona bağlı bir viyadüğün açılışını yapmak için gelmişti. Yıllardır biz bunu defalarca yazdık Şanlıurfalılar çok iyi bilirler orası Cansak Deresi yatağı. Bundan neredeyse 35 yıl önce biz çok benzer bir sel felaketi yaşamıştık. Ben o zaman 10 yaşındaydım. Bu sel felaketine rağmen dere yatağına o kavşak yapıldı. Biz bunu yazdık diye bize davalar açıldı. Tarım arazisine devlet hastanesi yaptılar onun da acil servisi sular altında şimdi. Romalılar zamanında yani bundan yüzlerce yıl önce bu bölgede sel suları şehir merkezini etkilemesin diye insan eliyle Karakoyun deresi adı verilen bir dere yapmışlar. Bu şekilde sel suları şehre ulaşmadan tahliye edilebilmiş. Yıllar içinde o dereyi yok ettiler. Sonunda geldiğimiz durum bu oldu.”
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