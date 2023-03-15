https://sputniknews.com.tr/20230315/sanliurfada-saganak-su-baskinlarina-neden-oldu-okullar-tatil-edildi-1068261983.html

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu: Okullar tatil edildi

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu: Okullar tatil edildi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T00:34+0300

2023-03-15T00:34+0300

2023-03-15T00:52+0300

türkiye

şanlıurfa

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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.Kentte akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.Yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındıÖte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.Eğitime ara verildiŞanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Hastalar başka hastaneye sevk edildiBu arada Şanlıurfa Valiliğin'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230313/sulama-goleti-patladi-beldeyi-sel-aldi-1068190398.html

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