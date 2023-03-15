Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230315/sanliurfada-saganak-su-baskinlarina-neden-oldu-okullar-tatil-edildi-1068261983.html
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu: Okullar tatil edildi
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu: Okullar tatil edildi
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T00:34+0300
2023-03-15T00:52+0300
türkiye
şanlıurfa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068260673_0:27:984:581_1920x0_80_0_0_3a1524174ce00aecc0d189de55c3e9c3.jpg
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.Kentte akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.Yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındıÖte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.Eğitime ara verildiŞanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Hastalar başka hastaneye sevk edildiBu arada Şanlıurfa Valiliğin'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230313/sulama-goleti-patladi-beldeyi-sel-aldi-1068190398.html
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068260673_87:0:898:608_1920x0_80_0_0_8262da13d65b19191b7daee60b9b2ebd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa
şanlıurfa

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu: Okullar tatil edildi

00:34 15.03.2023 (güncellendi: 00:52 15.03.2023)
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999
Abone olTelegram
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.
Kentte akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.
Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.
Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / MEHMET BASMACI-AW848001Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA / MEHMET BASMACI-AW848001
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
1/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
2/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
3/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
4/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
5/7
© İHA / MEHMET BASMACI-AW848001
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
6/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
7/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı

Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.
Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Eğitime ara verildi

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hastalar başka hastaneye sevk edildi

Bu arada Şanlıurfa Valiliğin'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır."
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir."
Sulama göleti patladı, beldeyi sel aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
TÜRKİYE
Sulama göleti patladı, beldeyi sel aldı
13 Mart, 15:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала