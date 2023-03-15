Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu: Okullar tatil edildi
00:34 15.03.2023 (güncellendi: 00:52 15.03.2023)
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.
Kentte akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.
Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.
Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
1/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
2/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
3/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
4/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / MEHMET BASMACI-AW848001Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
5/7
© İHA / MEHMET BASMACI-AW848001
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
6/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
7/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
1/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
2/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847999
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
3/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
4/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
5/7
© İHA / MEHMET BASMACI-AW848001
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
6/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
7/7
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI - MEHMET BASMACI-AW847887
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı
Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.
Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu: Okullar tatil edildi— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 14, 2023
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Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.
Çalışmaların süratle sürdüğü Akçakale yolu üzerinde ekiplerimizle bir aradayız.— Zeynel Abidin BEYAZGÜL (@zabeyazgul) March 14, 2023
Şehrimiz genelinde sağanak yağışların gece boyu yer yer kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım. pic.twitter.com/CsccG1BMXa
Eğitime ara verildi
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.
🔴İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1️⃣ gün ara verilmiştir.— Salih AYHAN (@valisalihayhan) March 14, 2023
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.
Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Hastalar başka hastaneye sevk edildi
Bu arada Şanlıurfa Valiliğin'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır."
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir."
13 Mart, 15:12