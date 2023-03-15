https://sputniknews.com.tr/20230315/sampiyonlar-ligine-22-yasindaki-yildiz-haaland-damga-vurdu-1068349801.html
Şampiyonlar Ligi’ne 22 yaşındaki yıldız Haaland damga vurdu
Şampiyonlar Ligi’ne 22 yaşındaki yıldız Haaland damga vurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol yağdıran yıldızlar topluluğu Manchester City ve 12 yıl aradan sonra aynı başarıyı gösteren Inter son 8 takım arasına girdi... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:06+0300
2023-03-15T16:06+0300
2023-03-16T16:06+0300
veri maç
radyo
erling haaland
futbol
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Şampiyonlar Ligi’ne 22 yaşındaki yıldız Haaland damga vurdu
Şampiyonlar Ligi’ne 22 yaşındaki yıldız Haaland damga vurdu
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol gündemi sayısal verilerle ele alındı.Avrupa’nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler birer birer belli oluyor. Son 16 turu rövanşında konuk ettiği Almanya takımı Leipzig'i 7-0 yenen İngiliz devi Manchester City, tur atladı. Karşılaşmaya ise 5 gol atan City'nin 22 yaşındaki Norveçli santrforu Erling Haaland damga vurdu.Manchester City formasıyla ligde, Lig Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 39 gole ulaşan süper yıldız, kulüp tarihine geçti. Haaland, 1928-1929 sezonunda 38 gol atan Tommy Johnson'ı geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Bununla birlikte Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. 22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı. "Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.Son 16 turunun bir diğer rövanş maçında Porto ile Inter kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona ererken, evindeki ilk maçı 1-0 kazanan Milano ekibi adını çeyrek finale yazdırdı. Inter, 12 yıl sonra devler arenasında çeyrek finale yükselirken, İtalyanlar bu zorlu maçta adeta öldü öldü dirildi. Maçı uzatmaya götürmek için 1 gole ihtiyaç duyan Porto, 90+5. Dakikada, 42 saniye içinde 3 mutlak pozisyonu değerlendirmeyi başaramadı.Devler Ligi'nde şu ana kadar Benfica, Milan, Chelsea, Bayern Münih, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
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Ata Arslan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
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radyo, erling haaland, futbol, аудио
radyo, erling haaland, futbol, аудио
Şampiyonlar Ligi’ne 22 yaşındaki yıldız Haaland damga vurdu
16:06 15.03.2023 (güncellendi: 16:06 16.03.2023) Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol yağdıran yıldızlar topluluğu Manchester City ve 12 yıl aradan sonra aynı başarıyı gösteren Inter son 8 takım arasına girdi. Manchester City’nin 22 yaşındaki Norveçli santrforu Erling Haaland kulüp tarihine geçti.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol gündemi sayısal verilerle ele alındı.
Avrupa’nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler birer birer belli oluyor. Son 16 turu rövanşında konuk ettiği Almanya takımı Leipzig'i 7-0 yenen İngiliz devi Manchester City, tur atladı. Karşılaşmaya ise 5 gol atan City'nin 22 yaşındaki Norveçli santrforu Erling Haaland damga vurdu.
Manchester City formasıyla ligde, Lig Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 39 gole ulaşan süper yıldız, kulüp tarihine geçti. Haaland, 1928-1929 sezonunda 38 gol atan Tommy Johnson'ı geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Bununla birlikte Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. 22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı. "Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.
Son 16 turunun bir diğer rövanş maçında Porto ile Inter kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona ererken, evindeki ilk maçı 1-0 kazanan Milano ekibi adını çeyrek finale yazdırdı. Inter, 12 yıl sonra devler arenasında çeyrek finale yükselirken, İtalyanlar bu zorlu maçta adeta öldü öldü dirildi. Maçı uzatmaya götürmek için 1 gole ihtiyaç duyan Porto, 90+5. Dakikada, 42 saniye içinde 3 mutlak pozisyonu değerlendirmeyi başaramadı.
Devler Ligi'nde şu ana kadar Benfica, Milan, Chelsea, Bayern Münih, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.