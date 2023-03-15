https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1068312774.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu’nun ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T21:34+0300
2023-03-15T21:34+0300
2023-03-15T21:39+0300
sergey şoygu
lloyd austin
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Austin, ABD tarafının girişimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “15 Mart 2023 tarihinde Amerikan tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmeleri yapıldı” ifadelerine yer verildi.
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sergey şoygu, lloyd austin
sergey şoygu, lloyd austin
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
21:34 15.03.2023 (güncellendi: 21:39 15.03.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu’nun ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Austin, ABD tarafının girişimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, “15 Mart 2023 tarihinde Amerikan tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmeleri yapıldı” ifadelerine yer verildi.