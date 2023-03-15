https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1068312774.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu’nun ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T21:34+0300

2023-03-15T21:34+0300

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sergey şoygu

lloyd austin

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu ve Austin, ABD tarafının girişimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “15 Mart 2023 tarihinde Amerikan tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmeleri yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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sergey şoygu, lloyd austin