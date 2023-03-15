https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-karadenize-dusen-amerikan-ihasinin-enkazini-cikarmaya-calisacagiz-1068302246.html
Rusya: Karadeniz'e düşen Amerikan İHA'sının enkazını çıkarmaya çalışacağız
Rusya: Karadeniz'e düşen Amerikan İHA'sının enkazını çıkarmaya çalışacağız
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın Karadeniz'e düşen Amerikan MQ-9 insansız hava aracının enkazını bulmaya çalışacağını belirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T17:55+0300
2023-03-15T17:55+0300
2023-03-15T18:14+0300
nikolay patruşev
dünya
rusya
abd
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rusya'nın Karadeniz'e düşen Amerikan MQ-9 insansız hava aracının enkazını bulmaya çalışacağını söyledi.Patruşev, “Onu çıkarıp çıkaramayacağımızı bilmiyorum, fakat bunu yapmamız gerekiyor ve kesinlikle yapacağız. Elbette başaracağımızı umuyorum” diye konuştu.“Amerikan insansız hava aracı ile ilgili olarak, Amerikalılar sürekli olarak çatışmalara katılmadıklarını söylüyor, bu onların bu olaylara, savaşa doğrudan dahil olduklarının bir başka kanıtıdır” diyen Patruşev, Rusya’nın bu olayların zemininde ‘egemenliğini savunmaya’ devam edeceğini vurguladı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby daha önce dün Karadeniz'e düşen MQ-9 Reaper insansız hava aracının enkazının belki de asla kurtarılamayacağını söylemişti.Kirby, “Onu çıkarabileceğimizden emin değilim. Karadeniz'de çok ama çok derin bir yerde düştü. Onu çıkarabilmek için girişimde bulunup bulunamayacağımızı hala değerlendiriyoruz. Belki de denemeye değmez” açıklamasında bulunmuştu.ABD’li yetkili aynı zamanda başka herhangi bir ülkenin insansız hava aracını denizden çıkarmayı başarması ihtimaline karşı ABD'nin değerli bilgilerin yanlış ellere geçme riskini zaten en aza indirgediğini sözlerine ekledi.
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nikolay patruşev, rusya, abd, iha
nikolay patruşev, rusya, abd, iha
Rusya: Karadeniz'e düşen Amerikan İHA'sının enkazını çıkarmaya çalışacağız
17:55 15.03.2023 (güncellendi: 18:14 15.03.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın Karadeniz'e düşen Amerikan MQ-9 insansız hava aracının enkazını bulmaya çalışacağını belirtti.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rusya'nın Karadeniz'e düşen Amerikan MQ-9 insansız hava aracının enkazını bulmaya çalışacağını söyledi.
Patruşev, “Onu çıkarıp çıkaramayacağımızı bilmiyorum, fakat bunu yapmamız gerekiyor ve kesinlikle yapacağız. Elbette başaracağımızı umuyorum” diye konuştu.
“Amerikan insansız hava aracı ile ilgili olarak, Amerikalılar sürekli olarak çatışmalara katılmadıklarını söylüyor, bu onların bu olaylara, savaşa doğrudan dahil olduklarının bir başka kanıtıdır” diyen Patruşev, Rusya’nın bu olayların zemininde ‘egemenliğini savunmaya’ devam edeceğini vurguladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby daha önce dün Karadeniz'e düşen MQ-9 Reaper insansız hava aracının enkazının belki de asla kurtarılamayacağını söylemişti.
Kirby, “Onu çıkarabileceğimizden emin değilim. Karadeniz'de çok ama çok derin bir yerde düştü. Onu çıkarabilmek için girişimde bulunup bulunamayacağımızı hala değerlendiriyoruz. Belki de denemeye değmez” açıklamasında bulunmuştu.
ABD’li yetkili aynı zamanda başka herhangi bir ülkenin insansız hava aracını denizden çıkarmayı başarması ihtimaline karşı ABD'nin değerli bilgilerin yanlış ellere geçme riskini zaten en aza indirgediğini sözlerine ekledi.