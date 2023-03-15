https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-enerji-bakani-petrol-uretimindeki-kesintiler-2023un-ikinci-yarisinda-fiyati-etkileyecek-1068317240.html

Rusya Enerji Bakanı: Petrol üretimindeki kesintiler 2023'ün ikinci yarısında fiyatı etkileyecek

Rusya Enerji Bakanı: Petrol üretimindeki kesintiler 2023'ün ikinci yarısında fiyatı etkileyecek

Rusya Enerji Bakanı Şulginov, mart ayında petrol üretiminin günlük bazda 500 bin varil düşürülmesinin 2023'ün ikinci yarısında akaryakıtın piyasa fiyatını... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T23:05+0300

2023-03-15T23:05+0300

2023-03-15T23:05+0300

ekonomi

rusya

petrol

fiyat

gaz

2023

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da gerçekleşen hükümet oturumunda konuşan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, mart ayında petrol üretiminin günlük bazda 500 bin varil düşürülmesinin 2023'ün ikinci yarısında akaryakıtın piyasa fiyatını etkileyebileceğini söyledi.Petrol üretimindeki düşüşün Rus petrol türlerindeki iskontonun azalmasını sağlayacağını kaydeden Şulginov, “Bugün satışlar iskontolu olarak yapılıyor. Nisan ayından itibaren iskontonun azaltıldığı ve petrol hammaddelerindeki indirim ve tüketim vergileri dikkate alınarak hidrokarbon üretimi ek gelir vergilendirmesi ile madencilik vergilendirmesinin özelliklerini göz önünde bulunduran değişikliklerin yapıldığı bir kararname çıkarıldığını biliyorsunuz. Bu, federal bütçe gelirlerinde keskin düşüş tehdidini dengelemeli ve azaltmalıdır” diye konuştu.Rus bakanın yaptığı sunuma göre 2022'de Rusya'nın petrol ve gaz kondens üretimi yıllık yüzde 2 artışla 535.1 milyon tona yükseldi, gaz üretiminin ise yüzde 11.7 düşüşle 673.8 milyar metreküpe azaldı. Geçen yıl sonuçlarına göre ayrıca Rus petrol ve gaz kondens ihracatı yıllık yüzde 7.6 artışla 242.2 milyon tona yükselirken, gaz ihracatı ise yüzde 30.7 düşüşle 170.6 milyar metreküpe geriledi.10 Şubat'ta Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol üretiminin mart ayından itibaren günlük 500 bin varil olacak şekilde azaltılmasının planlandığını duyurmuştu. Maliye Bakanlığı'nın planlarına göre Rusya, tavan fiyat politikasına doğrudan veya dolaylı olarak uyanlara petrol satmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230315/suudi-arabistan-petrol-bakani-bin-selman-tavan-fiyat-uygulayan-hicbir-ulkeye-petrol-satmayacagiz-1068265736.html

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