Rusya Dış İstihbarat Servisi: Moskova, Karadeniz'e düşen ABD İHA'sını çıkaracak imkanlara sahip
19:48 15.03.2023 (güncellendi: 19:57 15.03.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINMQ-9
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Moskova'nın Karadeniz'e düşen ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) enkazını bulup çıkaracak teknolojik imkanlara sahip olduğunu söyledi.
Karadeniz'de Rusya sınırlarına yakın bir noktada seyrederken düşen ABD'ye ait İHA'nın enkazının akıbeti hakkında Rusya'dan açıklama geldi.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Narışkin, Rusya'nın İHA'nın enkazını bulup çıkaracak teknolojik imkanlara sahip olduğunun altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Narışkin, Rusya'nın İHA'nın enkazını bulup çıkaracak teknolojik imkanlara sahip olduğunun altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.