https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-dis-istihbarat-servisi-moskova-karadenize-dusen-abd-ihasini-cikaracak-imkanlara-sahip-1068308483.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Moskova, Karadeniz'e düşen ABD İHA'sını çıkaracak imkanlara sahip

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Moskova, Karadeniz'e düşen ABD İHA'sını çıkaracak imkanlara sahip

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Moskova'nın Karadeniz'e düşen ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) enkazını bulup... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T19:48+0300

2023-03-15T19:48+0300

2023-03-15T19:57+0300

sergey narışkin

dünya

iha

abd

rusya

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Karadeniz'de Rusya sınırlarına yakın bir noktada seyrederken düşen ABD'ye ait İHA'nın enkazının akıbeti hakkında Rusya'dan açıklama geldi.Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Narışkin, Rusya'nın İHA'nın enkazını bulup çıkaracak teknolojik imkanlara sahip olduğunun altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-karadenize-dusen-amerikan-ihasinin-enkazini-cikarmaya-calisacagiz-1068302246.html

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sergey narışkin, iha, abd, rusya