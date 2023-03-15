https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-avrupanin-eurekabilim-teknik-programindan-cikiyor-1068317087.html

Rusya, Avrupa’nın ‘Eureka’ bilim-teknik programından çıkıyor

Rusya, Avrupa’nın ‘Eureka’ bilim-teknik programından çıkıyor

Rusya Hükümeti, Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkma kararı aldı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T22:58+0300

2023-03-15T22:58+0300

2023-03-15T22:58+0300

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bilim

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Rusya Hükümeti’nin karar metninde, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ülkenin Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkması yönündeki teklifinin kabul edilmesine karar verildiği ifade edildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın da bu teklife onaylarını verdiği belirtildi.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, Eureka programının yönetimine bu kararla ilgili bilgi verilmesi talimatı verildi.Avrupa ülkelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme alanındaki ortak programı olan Eureka, 1985’te kurulmuştu. Avrupa Birliği dahil 41 üyesi bulunuyor. Rusya, 1993’te programa dahil olmuştu.

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