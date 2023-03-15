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Rusya, Avrupa’nın ‘Eureka’ bilim-teknik programından çıkıyor
Rusya, Avrupa’nın ‘Eureka’ bilim-teknik programından çıkıyor
Rusya Hükümeti, Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkma kararı aldı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T22:58+0300
2023-03-15T22:58+0300
rusya
dünya
avrupa
bilim
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Rusya Hükümeti’nin karar metninde, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ülkenin Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkması yönündeki teklifinin kabul edilmesine karar verildiği ifade edildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın da bu teklife onaylarını verdiği belirtildi.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, Eureka programının yönetimine bu kararla ilgili bilgi verilmesi talimatı verildi.Avrupa ülkelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme alanındaki ortak programı olan Eureka, 1985’te kurulmuştu. Avrupa Birliği dahil 41 üyesi bulunuyor. Rusya, 1993’te programa dahil olmuştu.
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rusya, avrupa, bilim
rusya, avrupa, bilim

Rusya, Avrupa’nın ‘Eureka’ bilim-teknik programından çıkıyor

22:58 15.03.2023
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Multimedya arşivine gidinRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Rusya Hükümeti, Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkma kararı aldı.
Rusya Hükümeti’nin karar metninde, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ülkenin Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkması yönündeki teklifinin kabul edilmesine karar verildiği ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın da bu teklife onaylarını verdiği belirtildi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, Eureka programının yönetimine bu kararla ilgili bilgi verilmesi talimatı verildi.
Avrupa ülkelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme alanındaki ortak programı olan Eureka, 1985’te kurulmuştu. Avrupa Birliği dahil 41 üyesi bulunuyor. Rusya, 1993’te programa dahil olmuştu.
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