https://sputniknews.com.tr/20230315/rus-disisleri-tahil-anlasmasini-uzatma-karari-abd-ve-ab-icin-soguk-dus-etkisi-yaratti--1068298161.html

Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını uzatma kararı ABD ve AB için soğuk duş etkisi yarattı

Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını uzatma kararı ABD ve AB için soğuk duş etkisi yarattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tahıl anlaşmasının 60 günlüğüne uzatılması konusunda Moskova’da alınan kararın ABD ve AB için bir tür soğuk... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T16:07+0300

2023-03-15T16:07+0300

2023-03-15T17:05+0300

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Moskova’nın tahıl anlaşmasını 60 günlüğüne uzatma kararının ABD ve AB için bir tür ‘soğuk duş’ olduğunu söyleyen Zaharova, Amerikalı ve Avrupalı diplomatların Rusya’nın bu konuda ortaya koyduğu tutuma verdiği tepkinin profesyonellikten uzak, ikiyüzlü olduğunu ve gerçek durumu çarpıttığını söyledi.Rus diplomat, Batılı ülkelerin gelişmelerin, Ukrayna'dan tahıl ihracatının engellenmeden devam edeceği ve Kiev'e silah alımlarının için gelir getireceği, Rus tarım ürünleri ihracatının ise engellenmeye devam edeceği şekilde işleyecek olan, kendileri için uygun bir senaryo üzerinden olmasını beklediklerini ifade etti. Zaharova, Washington ve Moskova'daki AB temsilcilikleri tarafından Rusya'nın Ukrayna’dan gıda ihracatına ilişkin ‘Karadeniz girişiminin’ uzatılması konusundaki tutumunun duyurulması ile ilgili yapılan ilk yorumların ‘ikiyüzlülüğü, profesyonellikten uzak olması ve gerçek gerçekleri tamamen çarpıtması açısından’ şaşırtıcı olduğunu vurguladı. ABD’nin Rus tarım ürünlerinin ihracatının ABD ve uydu devletlerinin yaptırımlarına tabi olmadığına dair bir kez daha dile getirdiği iddiaları da bir o kadar daha ikiyüzlü olarak nitelendiren Zaharova, “Gerçekte ise durum bunun tam tersi” vurgusu yaptı. Rus diplomat, Rosselhozbank’ın SWIFT sistemine yeniden bağlanması, Rusya’ya tarım makineleri ve parça tedarikinin yeniden başlaması, sigortalama kısıtlamalarının, Rus gemilerine ve yüklerine limanlara giriş engellerinin kaldırılması, ayrıca Rus gübre üreticilerinin hesaplarındaki ve mali faaliyetlerindeki engellerin kaldırılması konularında herhangi bir ilerleme olmadığına işaret etti.'ABD temsilcileri tahıl anlaşmasıyla ilgili kaba yorumlar yaptı' Zaharova, Sputnik radyosuna açıklamasında da “ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileri tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin kesinlikle kibirli, kaba ve gerçeği çarpıtan yorumlar yaptılar” dedi. Tahıl anlaşmasının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in belirlediği gibi paket anlaşma olduğunu anımsatan Zaharova, “Anlaşma iki kısımdan oluşuyor. Ukrayna tahılının ihracatı ve Rusya’nın sunduğu tarım ürünleri ile gübrenin ilerletilmesine destek. İkinci kısma olan ihtiyaç, ürünlerimizin talep görmemesinden değil, ürünlerimiz muazzam talep görüyor ve küresel gıda güvenliğinin bir parçasıdır ve bunu herkes çok iyi anlıyor. İkinci kısma ihtiyaç var, çünkü Batı ülkeleri öyle kısıtlayıcı önlemler aldılar ki ürünlerimizin geçişi imkansız hale geldi. Gıda güvenliğini bozmamak için anlaşmanın ikinci kısmı öngörüldü” diye anlattı. Anlaşmanın ikinci kısmının, Batı’nın anlaşmanın uygulanmasının önünde hiçbir engel olmadığına dair güvence vermesine rağmen yerinde saydığını söyleyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birinci kısım etkin biçimde uygulanıyor ve Batılı aracı şirketler bu sayede ceplerini dolduruyor. İkinci kısımsa sürekli yerine sayıyor. Kısıtlamaların kaldırıldığını veya anlaşma uygulanabilecek şekilde ayarlandığını yalnızca lafta duyuyoruz. Oysa aslında öyle değil. Sonsuz zorluklarla karşı karşıyayız. Operatörlerimiz ve genel olarak devlet olarak anlaşmanın ikinci kısmının uygulanmasına engel olan her şeyi kayda geçiyor. Bunu sürekli söylüyoruz. Bu, sadece anlaşmanın yenilenmesi gerektiği zaman gündeme getirdiğimiz bir mesele değil.” Zaharova, “Tahıl anlaşması uzatıldı, ancak uzatılması gereken süre için değil” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-tahil-anlasmasindaki-bugdayin-sadece-yuzde-3u-muhtac-ulkelere-gitti-1068257395.html

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