https://sputniknews.com.tr/20230315/rus-askeri-uzman-konovalov-abd-ve-nato-rus-sinirlarinda-dayanilmaz-durum-olusturdu-1068317753.html

Rus askeri uzman Konovalov: ABD ve NATO, Rus sınırlarında dayanılmaz durum oluşturdu

Rus askeri uzman Konovalov: ABD ve NATO, Rus sınırlarında dayanılmaz durum oluşturdu

ABD insansız hava aracının (İHA) Karadeniz’e düşmesini değerlendiren Konovalov, Rus Hava Kuvvetleri’nin eylemlerinde tamamen haklı olduğunu belirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T23:27+0300

2023-03-15T23:27+0300

2023-03-15T23:27+0300

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Rus siyaset ve askeri uzman İvan Konovalov, Sputnik’e açıklamasında, “ABD ve NATO, Rusya sınırları çevresinde, özellikle de Karadeniz bölgesinde dayanılmaz durum oluşturdu. Bölgedeki varlıkları farklı şekiller alıyor, keşif uçaklarını da insansız hava araçlarını da kullanıyorlar. Bizde de hep şu soru işareti oluşuyor: Orada ne işiniz var?” ifadesini kullandı.Karadeniz’e düşen İHA’nın stratejik sınıftan çok güçlü bir araç olduğunu anımsatan Konovalov, bu tür araçların Karadeniz’deki ana görevinin keşif ve istihbarat toplama olduğunu belirterek, “Bu insansız hava araçları, Rusya topraklarını derinlemesine izleme yeteneğine sahip donanıma sahip. Buna nasıl bir tepki göstermeliyiz? Aynı tipten Rus İHA’larının ABD sınırlarında ortaya çıktığını düşünün. Amerikalılar ne yapacak?” dedi.Rus uzman, “Amerikalılar şunu almalı ki, uzakta oturup insanları öldürmelerini veya keşif operasyonlarını düzenlemelerini kimse yanlarına bırakmayacak” diye ekledi.Rusya’nın ABD’den sınırlarında uçmama talebini değerlendiren Konovalov, “Amerikalılar buna son vermeyecek. Bunun tek bir nedeni var, ABD’nin askeri makinesi uyuşuk. En önemlisi de ABD, devlet sistemi için en önemli ve en tehlikeli hastalığa yakalanmış durumda. Bu da kibir. Onlar, her şey yapabileceklerini düşünüyorlar. Bu böyle değil” yorumunda bulundu.

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