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Putin: Hasımların tüm eylemlerine ekonomik özgürlükleri genişleterek yanıt vereceğiz
Putin: Hasımların tüm eylemlerine ekonomik özgürlükleri genişleterek yanıt vereceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelerin yaptırım ve benzeri tüm eylemlerine ekonomik özgürlükleri genişleterek yanıt vereceklerini vurguladı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T17:35+0300
2023-03-15T17:35+0300
dünya
rusya
vladimir putin
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Rusya Başsavcılığı'nda yapılan genişletilmiş toplantıda konuşan Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlarına bir kez daha tepki gösterdi.Rusya lideri, "Son yıllarda ülkemize karşı gerçek bir yaptırım saldırganlığı başlatıldı, bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ancak Rus ekonomisi, ulusal işletmeler ve girişimciler tüm bu zorluklara layıkıyla karşılık veriyor ve savcıların, yetkileri dahilinde, aşırı idari engellerin kaldırılmasına katkı sunmak da dahil bu büyük ölçekli çalışmaya yardımcı olmaları önemlidir. Hasımlarımızın tüm eylemlerine tek bir şeyle yanıt vermeliyiz, ekonomik özgürlükleri genişleterek" dedi.Rusya Başsavcılığı'na devlet savunma siparişinin yerine getirilmesini ve savunma sanayii işletmeleri için kaynak aktarılmasını dikkatle izleme talimatı veren Putin, "Bu amaçlar için yeterli kaynaklar tahsis ediliyor. Savcılar, rüşvetle, her türlü yolsuzluk eylemleriyle sert bir şekilde mücadele etmelidir. Savunma sanayii alanında hukuka uygunluğun gözetilmesine özel önem verilmesini ve bu konuların sürekli görüş alanımızda tutulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen özel askeri harekatta görev yapan askerlerin ve ailelerinin temel haklarının korunmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasını isteyen Putin, bu alandaki çalışmalara özel verilmesi talimatı verdi.Putin, Rusya Başsavcılığı'nın terör ve aşırıcılıkla mücadelede pozitif bir dinamik yakaladığına da dikkat çekerek "Savcılar aşırıcılıkla mücadelede daha aktif olmalı. Bu, çalışmanızın bir diğer önemli alanı. Yakın zamandaki Federal Güvenlik Servisi (FSB) toplantısında belirttiğim gibi, geçen yıl bu tür suçların sayısı arttı" diye ekledi.
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rusya, vladimir putin
rusya, vladimir putin

Putin: Hasımların tüm eylemlerine ekonomik özgürlükleri genişleterek yanıt vereceğiz

17:35 15.03.2023
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW833688Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW833688
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelerin yaptırım ve benzeri tüm eylemlerine ekonomik özgürlükleri genişleterek yanıt vereceklerini vurguladı.
Rusya Başsavcılığı'nda yapılan genişletilmiş toplantıda konuşan Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlarına bir kez daha tepki gösterdi.

Rusya lideri, "Son yıllarda ülkemize karşı gerçek bir yaptırım saldırganlığı başlatıldı, bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ancak Rus ekonomisi, ulusal işletmeler ve girişimciler tüm bu zorluklara layıkıyla karşılık veriyor ve savcıların, yetkileri dahilinde, aşırı idari engellerin kaldırılmasına katkı sunmak da dahil bu büyük ölçekli çalışmaya yardımcı olmaları önemlidir. Hasımlarımızın tüm eylemlerine tek bir şeyle yanıt vermeliyiz, ekonomik özgürlükleri genişleterek" dedi.

Rusya Başsavcılığı'na devlet savunma siparişinin yerine getirilmesini ve savunma sanayii işletmeleri için kaynak aktarılmasını dikkatle izleme talimatı veren Putin, "Bu amaçlar için yeterli kaynaklar tahsis ediliyor. Savcılar, rüşvetle, her türlü yolsuzluk eylemleriyle sert bir şekilde mücadele etmelidir. Savunma sanayii alanında hukuka uygunluğun gözetilmesine özel önem verilmesini ve bu konuların sürekli görüş alanımızda tutulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen özel askeri harekatta görev yapan askerlerin ve ailelerinin temel haklarının korunmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasını isteyen Putin, bu alandaki çalışmalara özel verilmesi talimatı verdi.

Putin, Rusya Başsavcılığı'nın terör ve aşırıcılıkla mücadelede pozitif bir dinamik yakaladığına da dikkat çekerek "Savcılar aşırıcılıkla mücadelede daha aktif olmalı. Bu, çalışmanızın bir diğer önemli alanı. Yakın zamandaki Federal Güvenlik Servisi (FSB) toplantısında belirttiğim gibi, geçen yıl bu tür suçların sayısı arttı" diye ekledi.
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