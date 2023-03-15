https://sputniknews.com.tr/20230315/prof-dr-unal-abdye-en-net-yanit-erdogan-putin-esad-ve-reisinin-bir-araya-gelmesi-olur-1068304105.html

Prof. Dr. Ünal: ABD’ye en net yanıt Erdoğan, Putin, Esad ve Reisi'nin bir araya gelmesi olur

Prof. Dr. Ünal: ABD’ye en net yanıt Erdoğan, Putin, Esad ve Reisi'nin bir araya gelmesi olur

Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD Genelkurmay Başkanı ve CENTCOM komutanının Suriye’nin kuzeyine yaptığı ziyareti, Türkiye’ye karşı bir ‘tehdit’ olarak niteledi. Ünal... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T18:28+0300

2023-03-15T18:28+0300

2023-03-15T18:28+0300

ankara farki

neoliberal ekonomi

neoliberalizm

suriye

rusya

türkiye

iran

pkk/pyd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068303761_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0b6bd60541bd6582646aaff867ff1051.jpg

Prof. Dr. Ünal: ABD’ye en net yanıt Erdoğan, Putin, Esad ve Reisi'nin bir araya gelmesi olur Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD Genelkurmay Başkanı ve CENTCOM komutanının Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK kontrolündeki bölgeleri ziyaretini değerlendirdi.‘ABD Genelkurmay Başkanı’nın Suriye’ye gidişi tehdit’ABD’nin Türkiye ile Suriye’nin normalleşme sürecini baltalamak amaçlı hareket ettiğini dile getiren Ünal, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ve İran Devlet Başkanı Reisi’nin bir araya gelerek liderler zirvesini gerçekleştirmelerinin bu duruma bir yanıt olacağı yönünde görüş belirtti. Ünal, şunları kaydetti:‘Suriye devletiyle teröre karşı iş birliği sonuç alır’Türkiye’nin Şam yönetimini güçlendirmesi ve Suriye devleti ile teröre karşı iş birliği yapılmasını savunan Ünal, şu açıklamaları yaptı:‘Neoliberal politikalar iflasın eşiğinde’ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde Neoliberal ekonomi politikalarının çöküşe geçtiğini ifade eden Ünal, “Neoliberal ekonomi politikaları başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelerde de iflasın eşiğinde. Yeni politikalara ihtiyaç var. Tabii bu Amerika’daki krizin bir başka ayağı da şu; Amerika tek kutuplu dünya düzeninde o kadar çok yaptırıma başvurdu ve başka ülkelerin rezervlerine el koydu ki bunun sonucunda aslında kendi ayağına kurşun sıkmış oldu. Çünkü Amerikan dolarının dünyada rezerv para olarak kalması için güven ortamına ihtiyaç var. Fakat şimdi bu güven ortamını Amerika bizzat kendisi zedeledi ve neredeyse yıkmak üzere. Çok sayıda ülke yaptırımla karşılaşınca bütün bunlar bizi bir yere getirdi. Siz bu kadar çok yaptırım uygularsanız o zaman bu yaptırımların önce kenarından dolaşmak, sonra buna alternatif bir finans dünyası, ödeme dünyası oluşturmak için devletler harekete geçer. Şu anda da bunu görüyoruz” dedi.

suriye

rusya

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

neoliberal ekonomi, neoliberalizm, suriye, rusya, türkiye, iran, pkk/pyd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), recep tayyip erdoğan, vladimir putin, beşar esad, ibrahim reisi, аудио