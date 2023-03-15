https://sputniknews.com.tr/20230315/polonya-adalet-bakani-ziobro-belinde-silahla-goruntulendi-1068274790.html
Polonya Adalet Bakanı Ziobro belinde silahla görüntülendi
Polonya Adalet Bakanı Ziobro belinde silahla görüntülendi
Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro maden kazasında ölenler için düzenlenen törende belinde silahla görüntülendi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T10:44+0300
2023-03-15T10:44+0300
2023-03-15T11:02+0300
dünya
polonya
adalet bakanı
maden kazası
silah
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Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Rogowiec'teki Belchatow madeninde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katıldı. Ziobro'nun ölenlerin anısına yapılan anıta çelenk koyduğu sırada rüzgardan ceketinin kalkmasıyla belinde silah olduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Bakan Ziobro, "Birkaç yıldır spor ve eğlence amaçlı atış poligonunda atış yapıyorum. Bu yüzden hafta sonundan sonra Varşova'ya dönerken silah yanımdaydı. Yönetmeliğe göre silahı arabada bırakamazdım" dedi.
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polonya, adalet bakanı, maden kazası, silah
polonya, adalet bakanı, maden kazası, silah
Polonya Adalet Bakanı Ziobro belinde silahla görüntülendi
10:44 15.03.2023 (güncellendi: 11:02 15.03.2023) Abone ol
Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro maden kazasında ölenler için düzenlenen törende belinde silahla görüntülendi.
Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Rogowiec'teki Belchatow madeninde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katıldı.
Ziobro'nun ölenlerin anısına yapılan anıta çelenk koyduğu sırada rüzgardan ceketinin kalkmasıyla belinde silah olduğu görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Bakan Ziobro, "Birkaç yıldır spor ve eğlence amaçlı atış poligonunda atış yapıyorum. Bu yüzden hafta sonundan sonra Varşova'ya dönerken silah yanımdaydı. Yönetmeliğe göre silahı arabada bırakamazdım" dedi.