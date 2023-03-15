Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230315/pentagonun-otoparkinda-bir-abd-askeri-aracinda-olu-bulundu-1068266961.html
Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu
Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) otoparkında bir askerin aracında ölü bulunduğu bildirildi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T05:17+0300
2023-03-15T05:17+0300
dünya
abd savunma bakanlığı
pentagon
ölü
patrick ryder
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101505/71/1015057134_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_f450ad9e9e237d155bb842be361cc282.jpg
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yerel saatle 15:30’da otoparkta bir askerin durumunun kontrol edilmesi için telefon alındığını ve Pentagon polisinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.Ryder, “Polis, askerin aracında ölü olduğunu tespit etti. Arlington Acil Tıbbi Servis ekipleri olay yerine intikal etti ve söz konusu askerin öldüğünü teyit etti. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma devam ederken paylaşabileceğimiz başka detay yok” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101505/71/1015057134_58:0:1143:814_1920x0_80_0_0_3e89bc770e23c5acfb727638b0714411.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd savunma bakanlığı, pentagon, ölü, patrick ryder
abd savunma bakanlığı, pentagon, ölü, patrick ryder

Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu

05:17 15.03.2023
© AAPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) otoparkında bir askerin aracında ölü bulunduğu bildirildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yerel saatle 15:30’da otoparkta bir askerin durumunun kontrol edilmesi için telefon alındığını ve Pentagon polisinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.
Ryder, “Polis, askerin aracında ölü olduğunu tespit etti. Arlington Acil Tıbbi Servis ekipleri olay yerine intikal etti ve söz konusu askerin öldüğünü teyit etti. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma devam ederken paylaşabileceğimiz başka detay yok” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала