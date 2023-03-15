https://sputniknews.com.tr/20230315/pentagonun-otoparkinda-bir-abd-askeri-aracinda-olu-bulundu-1068266961.html

Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu

Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) otoparkında bir askerin aracında ölü bulunduğu bildirildi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T05:17+0300

2023-03-15T05:17+0300

2023-03-15T05:17+0300

dünya

abd savunma bakanlığı

pentagon

ölü

patrick ryder

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Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yerel saatle 15:30’da otoparkta bir askerin durumunun kontrol edilmesi için telefon alındığını ve Pentagon polisinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.Ryder, “Polis, askerin aracında ölü olduğunu tespit etti. Arlington Acil Tıbbi Servis ekipleri olay yerine intikal etti ve söz konusu askerin öldüğünü teyit etti. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma devam ederken paylaşabileceğimiz başka detay yok” ifadelerini kullandı.

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2023

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abd savunma bakanlığı, pentagon, ölü, patrick ryder