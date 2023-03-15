https://sputniknews.com.tr/20230315/pentagonun-otoparkinda-bir-abd-askeri-aracinda-olu-bulundu-1068266961.html
Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu
Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) otoparkında bir askerin aracında ölü bulunduğu bildirildi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T05:17+0300
2023-03-15T05:17+0300
2023-03-15T05:17+0300
dünya
abd savunma bakanlığı
pentagon
ölü
patrick ryder
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Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yerel saatle 15:30’da otoparkta bir askerin durumunun kontrol edilmesi için telefon alındığını ve Pentagon polisinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.Ryder, “Polis, askerin aracında ölü olduğunu tespit etti. Arlington Acil Tıbbi Servis ekipleri olay yerine intikal etti ve söz konusu askerin öldüğünü teyit etti. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma devam ederken paylaşabileceğimiz başka detay yok” ifadelerini kullandı.
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abd savunma bakanlığı, pentagon, ölü, patrick ryder
abd savunma bakanlığı, pentagon, ölü, patrick ryder
Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri aracında ölü bulundu
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) otoparkında bir askerin aracında ölü bulunduğu bildirildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yerel saatle 15:30’da otoparkta bir askerin durumunun kontrol edilmesi için telefon alındığını ve Pentagon polisinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.
Ryder, “Polis, askerin aracında ölü olduğunu tespit etti. Arlington Acil Tıbbi Servis ekipleri olay yerine intikal etti ve söz konusu askerin öldüğünü teyit etti. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma devam ederken paylaşabileceğimiz başka detay yok” ifadelerini kullandı.