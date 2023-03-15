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https://sputniknews.com.tr/20230315/osmaniyede-39-buyuklugunde-deprem-1068267732.html
Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Osmaniye Merkez'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T07:27+0300
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türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
osmaniye
deprem
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölge adeta beşik gibi sallanıyor.AFAD'dan alınan son bilgilere göre Osmaniye merkezde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 06.29'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.Deprem kısa süreli panik yaşattı.
türkiye
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), osmaniye, deprem
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), osmaniye, deprem

Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

07:27 15.03.2023 (güncellendi: 07:28 15.03.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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AFAD verilerine göre Osmaniye Merkez'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölge adeta beşik gibi sallanıyor.
AFAD'dan alınan son bilgilere göre Osmaniye merkezde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 06.29'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
Deprem kısa süreli panik yaşattı.
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