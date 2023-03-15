https://sputniknews.com.tr/20230315/osmaniyede-39-buyuklugunde-deprem-1068267732.html

Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Osmaniye Merkez'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T07:27+0300

2023-03-15T07:27+0300

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türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

osmaniye

deprem

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölge adeta beşik gibi sallanıyor.AFAD'dan alınan son bilgilere göre Osmaniye merkezde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 06.29'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.Deprem kısa süreli panik yaşattı.

türkiye

osmaniye

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), osmaniye, deprem