Nesli tükenmekte olan Akdeniz foku tekneye sığındı

© İHA Konu ile ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Sualtı Araştırmaları Derneği ile görüşülerek, Akdeniz fokunun fotoğrafları gönderildi. Fokun daha önceki yıllardan tanımlanan bir fok olduğu belirtildi. SAD-AFAG Koordinatörü Cem Kıraç, onlarca video ve fotoğraf görüntülerinden ve yerinden birinci elden bilgilerden bu tanımlı fokun diğer Akdeniz foku bireylerinin gösterdiği normal soluma davranışını göstermediğini gözledikleri belirtildi. Gerek karada yattığında gerekse suda yüzerken burnundan nefes almak yerine ağzını açıp kapayarak nefes almaya çalıştığı ve ayrıca ağzından ve burnundan aşırı miktarda salya çıkardığının belirlendiğini belirtti. Didim’de olduğu gibi, 2016 yılında da Kuşadası’nda başka bir Akdeniz foku marina içindeki bir tekneye çıkmıştı. Fokları denizde görebilmek çok büyük bir şansken, marina içlerine kadar gelmesi bir eksikliği de göstermektedir. Aşırı ve bilinçsiz avlanmadan dolayı besin grupları azalan ve dinlenebilmek için bakir alanlar bulamayan foklar, balık açısından zengin olan ve kış sezonu olması nedeniyle teknelerin demirli olmasından dolaylı marinayı tercih ettiğini tahmin etmekteyiz. Akdeniz fokunun, marina içindeki hareketleri Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından takip edilmektedir. Herhangi bir olumsuz durumda Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün koordinasyonluğunda ekipler bir araya gelerek müdahale edecektir” dedi.