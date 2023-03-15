https://sputniknews.com.tr/20230315/msbden-irakin-kuzeyinde-helikopter-dustugu-iddiasina-yalanlama-1068316480.html
MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasına yalanlama
MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T22:38+0300
2023-03-15T22:38+0300
2023-03-15T22:38+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
irak
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.AA'nın aktardığına göre, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), irak, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb), irak, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasına yalanlama
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Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.
AA'nın aktardığına göre, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.