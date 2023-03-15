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https://sputniknews.com.tr/20230315/msbden-irakin-kuzeyinde-helikopter-dustugu-iddiasina-yalanlama-1068316480.html
MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasına yalanlama
MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T22:38+0300
2023-03-15T22:38+0300
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irak
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Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.AA'nın aktardığına göre, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.
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milli savunma bakanlığı (msb), irak, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb), irak, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasına yalanlama

22:38 15.03.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.
AA'nın aktardığına göre, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.
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