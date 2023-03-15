https://sputniknews.com.tr/20230315/msbden-irakin-kuzeyinde-helikopter-dustugu-iddiasina-yalanlama-1068316480.html

MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasına yalanlama

MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T22:38+0300

2023-03-15T22:38+0300

2023-03-15T22:38+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

irak

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.AA'nın aktardığına göre, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

türkiye

irak

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milli savunma bakanlığı (msb), irak, türk silahlı kuvvetleri (tsk)