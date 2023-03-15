https://sputniknews.com.tr/20230315/msb-sanliurfada-kurulan-yaya-gecis-koprusu-ile-113-vatandasimiz-tahliye-edildi-1068301415.html
MSB: Şanlıurfa’da kurulan yaya geçiş köprüsü ile 113 vatandaşımız tahliye edildi
MSB: Şanlıurfa’da kurulan yaya geçiş köprüsü ile 113 vatandaşımız tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığınca yaya geçiş köprüsü... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T17:24+0300
2023-03-15T17:24+0300
2023-03-15T17:24+0300
türkiye
sel
milli savunma bakanlığı (msb)
şanlıurfa
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle bölgede görev yapan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız tarafından mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kuruldu." ifadesine yer verildi.Paylaşımda, kurulan köprüyü ve tahliyeleri içeren fotoğraflar da yer aldı.Milli Savunma Bakanlığı "20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığımızın selde mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kurduğu yaya geçiş köprüsü ile şu ana kadar 113 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi" açıklamasında da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230315/mansur-yavas-duyurdu-ankara-buyuksehir-belediyesi-sel-bolgesine-ekip-gonderiyor-1068300431.html
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sel, milli savunma bakanlığı (msb), şanlıurfa
sel, milli savunma bakanlığı (msb), şanlıurfa
MSB: Şanlıurfa’da kurulan yaya geçiş köprüsü ile 113 vatandaşımız tahliye edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığınca yaya geçiş köprüsü kurulduğunu bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle bölgede görev yapan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız tarafından mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kuruldu." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, kurulan köprüyü ve tahliyeleri içeren fotoğraflar da yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı "20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığımızın selde mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kurduğu yaya geçiş köprüsü ile şu ana kadar 113 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi" açıklamasında da bulundu.