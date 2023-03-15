Meteoroloji özellikle deprem bölgesi için uyardı: Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor
08:31 15.03.2023 (güncellendi: 08:57 15.03.2023)
© AAİstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak
© AA
Meteoroloji 15 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ülke genelinin balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya çevreleri; İç Anadolu'nun doğusu; (Çorum ve Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bu akşam Ege kıyılarında kuzeyli, yarın (Çarşamba) Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde bu akşam kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş il genelinde kuvvetli, K.Maraş'ın kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAŞ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sivas çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 1°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 1°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum ve Artvin hariç) bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 13°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
Yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 6°C, 12°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
Yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 5°C, 11°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
Yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, (Ardahan, Kars, Iğdır dışında) bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların batı kesimleri ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın güney ve Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 11°C, 15°C
Çok bulutlu, batı çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, batı çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 8°C, 15°C
Çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 11°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 13°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.