https://sputniknews.com.tr/20230315/mersin-ticaret-ve-sanayi-odasi-baskani-kiziltan-mersine-ozel-statu-taninmali-1068281382.html

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kızıltan: Mersin’e özel statü tanınmalı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kızıltan: Mersin’e özel statü tanınmalı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kızıltan, deprem bölgesinden alınan göç dolayısıyla, kentte bir gıda açığı yaşanmasının muhtemel olduğunu söyledi... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T13:57+0300

2023-03-15T13:57+0300

2023-03-15T13:57+0300

ankara'dan haber var

deprem

iskenderun limanı

mersin limanı

mersin

ekonomi

mersin ticaret ve sanayi odası

radyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068281236_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2fb580dfffcbe902a1522e6a86bdfab5.jpg

23.02.2023 Ankara'dan Haber Var Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programının konukları; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve Hacı Bayram Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emel Yiğittürk Ekiyor oldu.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programının konukları; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve Hacı Bayram Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emel Yiğittürk Ekiyor oldu.‘Gıda açığının yaşanması mümkün’Mersin’in nüfusunun 300 bine yaklaştığını ve bu durumun etkisi ile de gıda açığının yaşanabileceği ihtimalini göz ardı etmediğini dile getiren Kızıltan, Mersin merkezli 47 kurum ve kuruluş ile STK’nın depremlerin ardından zorunlu göçün ‘sosyal afet’ haline dönüştüğü açıklamasını yorumladı. Kızıltan, şunları söyledi:‘Mersin liman sahası doldu’İskenderun Limanı hasar gördüğü için bu limana yanaşamayan gemilerin Mersin Limanı’na doğru hareket ettiğini bildiren Kızıltan, “Şimdi Mersin bölgeyle ticareti çok yüksek bir kent. Mersin bu bölgenin ihracatını yapan bir liman kenti. Mersin şimdi o kadar sıkışmış durumda ki tabii ki İskenderun limanı da hasar görmüş durumda. İskenderun’a yanaşamayan gemilerin tamamı Mersin’e gelmiş durumda. Şu anda Mersin Limanı açıklarında 30’un üzerinde gemi birikti ve liman sahası doldu taştı. Yani, Mersin o kadar çok sorunla boğuşuyor ki hükümetin bir an önce en etkili bakanlarını göndererek Mersine; tabii sadece Mersin için değil deprem bölgesi ve Türkiye için Mersin’in yerinde görmeleri ve sorunlarını çözmeleri gerekmektedir” dedi.‘Deprem bölgesini cazip hale getirmeliyiz’Kocaeli Sanayi Odası Başkanı’nın "Çalışan nüfusu buraya getirmememiz lazım. Sizlerden ricam deprem bölgesinden gelenleri işe almayın" sözlerini de yorumlayan Kızıltan, deprem bölgesinin bölge insanları olmadan ayağa kalkamayacağını savundu. Kızıltan, şunları kaydetti:‘Kısa vadeli etkiler üzerinden uzun vadeli sonuçlar elde edemeyiz’Hacı Bayram Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emel Yiğittürk Ekiyor, depremin kısa vadeli etkileri olmadığını ve bunun toplum üzerinde çok uzun vadeli etkileri olacağını dile getirdi. Bunlardan birinin de göç etkisi olduğunu bildiren Ekiyor, şu değerlendirmelerde bulundu:

mersin limanı

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

deprem, iskenderun limanı, mersin limanı, mersin, ekonomi, mersin ticaret ve sanayi odası, radyo, аудио