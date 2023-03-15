https://sputniknews.com.tr/20230315/mansur-yavas-duyurdu-ankara-buyuksehir-belediyesi-sel-bolgesine-ekip-gonderiyor-1068300431.html

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara Büyükşehir Belediyesi sel bölgesine ekip gönderiyor

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara Büyükşehir Belediyesi sel bölgesine ekip gönderiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahale etmek için harekete geçti. Mansur Yavaş, “Şanlıurfa ve... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T17:00+0300

2023-03-15T17:00+0300

2023-03-15T17:00+0300

türkiye

mansur yavaş

ankara büyükşehir belediyesi

şanlıurfa

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), deprem bölgesi Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen ve çadırkentleri de vuran sel ve su baskınlarına müdahalede bulunmak amacıyla ekiplerini yola çıkardı. ABB, sel bölgelerine müdahale etmek ve su taşkınlarından zarar gören yurttaşlara destek olmak için Ankara İtfaiyesi’ne bağlı 4 su altı arama-kurtarma dalgıcı ile 23 personelini, 24 motopomp ve 8 jeneratörünü de Şanlıurfa ve Adıyaman’a sevk etti.ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketine müdahale etmek için 4 su altı arama-kurtarma dalgıcı, 6 araç, 23 personel, 24 motopomp ve 8 jeneratörle yola çıktık. Allah yardımcımız olsun, en kısa sürede orada olacağız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230315/sanliurfada-sel-tir-yagmur-sularinda-suruklenerek-dereye-dustu-1068272797.html

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