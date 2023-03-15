https://sputniknews.com.tr/20230315/malatyada-depremde-yikilan-binalara-iliskin-tutuklu-sayisi-39a-yukseldi-1068308273.html
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 102'ye, tutuklananların sayısı 39'a yükseldi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T19:26+0300
2023-03-15T19:26+0300
2023-03-15T19:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
gözaltı
tutuklama
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden 102'si gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 47'si adli kontrol şartıyla, 16'sı ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 96 şüpheli gözaltına alınmış, 36 zanlı tutuklanmıştı.
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malatya, gözaltı, tutuklama
malatya, gözaltı, tutuklama
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
19:26 15.03.2023 (güncellendi: 19:28 15.03.2023) Abone ol
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 102'ye, tutuklananların sayısı 39'a yükseldi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden 102'si gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 47'si adli kontrol şartıyla, 16'sı ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 96 şüpheli gözaltına alınmış, 36 zanlı tutuklanmıştı.