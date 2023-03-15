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https://sputniknews.com.tr/20230315/madagaskardaki-tekne-kazasinda-olu-sayisi-34e-yukseldi-1068266218.html
Madagaskar'daki tekne kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
Madagaskar'daki tekne kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
Madagaskar'da yasadışı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T03:30+0300
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yasadışı
yasadışı göçmenler
yasadışı göç
madagaskar
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Liman ve Denizcilik Ajansı'ndan (APMF) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın uzak toprağı Mayotte Adası'na doğru yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin ülkenin kuzeyinde yer alan Nosy Faly Adası açıklarında alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi.Yerel basındaki haberlerde, teknede 58 kişinin olduğu ve 24 kişinin kurtulduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Ölü sayısı, kazanın yaşandığı 12 Mart'ta 22 olarak duyurulmuş, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.
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yasadışı, yasadışı göçmenler, yasadışı göç, madagaskar, fransa

Madagaskar'daki tekne kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi

03:30 15.03.2023
© AABilirkişi raporunda, Fransız kurtarma gemisinin, Kasım 2021'de Manş Denizi'ndeki göçmen botunda 27 kişinin hayatını kaybettiği faciada yardım çağrılarına yanıt vermediği belirlendi.
Bilirkişi raporunda, Fransız kurtarma gemisinin, Kasım 2021'de Manş Denizi'ndeki göçmen botunda 27 kişinin hayatını kaybettiği faciada yardım çağrılarına yanıt vermediği belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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Madagaskar'da yasadışı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.
Liman ve Denizcilik Ajansı'ndan (APMF) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın uzak toprağı Mayotte Adası'na doğru yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin ülkenin kuzeyinde yer alan Nosy Faly Adası açıklarında alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi.
Yerel basındaki haberlerde, teknede 58 kişinin olduğu ve 24 kişinin kurtulduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Ölü sayısı, kazanın yaşandığı 12 Mart'ta 22 olarak duyurulmuş, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.
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