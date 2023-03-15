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https://sputniknews.com.tr/20230315/lavrov-ve-mikdad-suriyedeki-durumu-ve-uluslararasi-meseleleri-masaya-yatirdi-1068307962.html
Lavrov ve Mikdad, Suriye'deki durumu ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı
Lavrov ve Mikdad, Suriye'deki durumu ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyaretindeki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la bir görüşme... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T19:17+0300
2023-03-15T19:17+0300
rusya
suriye
sergey lavrov
faysal mikdad
dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Mikdad'ın güncel uluslararası ve bölgesel sorunlarda görüş alışverişi yaptığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Lavrov ve Mikdad, Rusya ile Suriye'nin uluslararası ilişkilerdeki mevcut durumu 'tüm ülkelerin egemenliğini ve eşitliğini savunan güçlerle modern dünyada konumlarını kaybetmeye başlayan kolektif Batı'nın jeopolitik hegemonyasının küresel çatışması' olarak değerlendirdiğinin altını çizdi.Dışişleri Bakanları, Suriye ve çevresindeki durumu etraflıca ele alarak Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamaya dayanan kapsayıcı bir siyasi çözümün teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Taraflar, son dönemde gözlenen olumlu değişimlerin, özellikle Şam'ın önde gelen Arap başkentleriyle çok yönlü bağlarını yeniden kurma sürecinin ivme kazandığının altını çizdi.Mikdad, Suriye'de depremlerin açtığı yaraların satılması konusunda Rusya'nın gösterdiği çabalar için Lavrov'a teşekkür etti.
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rusya, suriye, sergey lavrov, faysal mikdad
rusya, suriye, sergey lavrov, faysal mikdad

Lavrov ve Mikdad, Suriye'deki durumu ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı

19:17 15.03.2023
© МИД России Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyaretindeki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la bir görüşme gerçekleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyaretindeki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la bir görüşme gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© МИД России
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyaretindeki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Mikdad'ın güncel uluslararası ve bölgesel sorunlarda görüş alışverişi yaptığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre Lavrov ve Mikdad, Rusya ile Suriye'nin uluslararası ilişkilerdeki mevcut durumu 'tüm ülkelerin egemenliğini ve eşitliğini savunan güçlerle modern dünyada konumlarını kaybetmeye başlayan kolektif Batı'nın jeopolitik hegemonyasının küresel çatışması' olarak değerlendirdiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanları, Suriye ve çevresindeki durumu etraflıca ele alarak Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamaya dayanan kapsayıcı bir siyasi çözümün teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Taraflar, son dönemde gözlenen olumlu değişimlerin, özellikle Şam'ın önde gelen Arap başkentleriyle çok yönlü bağlarını yeniden kurma sürecinin ivme kazandığının altını çizdi.

Mikdad, Suriye'de depremlerin açtığı yaraların satılması konusunda Rusya'nın gösterdiği çabalar için Lavrov'a teşekkür etti.
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