Lavrov ve Mikdad, Suriye'deki durumu ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı
© МИД России Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyaretindeki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la bir görüşme gerçekleştirdi
© МИД России
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyaretindeki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Mikdad'ın güncel uluslararası ve bölgesel sorunlarda görüş alışverişi yaptığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Lavrov ve Mikdad, Rusya ile Suriye'nin uluslararası ilişkilerdeki mevcut durumu 'tüm ülkelerin egemenliğini ve eşitliğini savunan güçlerle modern dünyada konumlarını kaybetmeye başlayan kolektif Batı'nın jeopolitik hegemonyasının küresel çatışması' olarak değerlendirdiğinin altını çizdi.
Dışişleri Bakanları, Suriye ve çevresindeki durumu etraflıca ele alarak Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamaya dayanan kapsayıcı bir siyasi çözümün teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Taraflar, son dönemde gözlenen olumlu değişimlerin, özellikle Şam'ın önde gelen Arap başkentleriyle çok yönlü bağlarını yeniden kurma sürecinin ivme kazandığının altını çizdi.
Mikdad, Suriye'de depremlerin açtığı yaraların satılması konusunda Rusya'nın gösterdiği çabalar için Lavrov'a teşekkür etti.
Bakanlığın açıklamasına göre Lavrov ve Mikdad, Rusya ile Suriye'nin uluslararası ilişkilerdeki mevcut durumu 'tüm ülkelerin egemenliğini ve eşitliğini savunan güçlerle modern dünyada konumlarını kaybetmeye başlayan kolektif Batı'nın jeopolitik hegemonyasının küresel çatışması' olarak değerlendirdiğinin altını çizdi.
Dışişleri Bakanları, Suriye ve çevresindeki durumu etraflıca ele alarak Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamaya dayanan kapsayıcı bir siyasi çözümün teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Taraflar, son dönemde gözlenen olumlu değişimlerin, özellikle Şam'ın önde gelen Arap başkentleriyle çok yönlü bağlarını yeniden kurma sürecinin ivme kazandığının altını çizdi.
Mikdad, Suriye'de depremlerin açtığı yaraların satılması konusunda Rusya'nın gösterdiği çabalar için Lavrov'a teşekkür etti.