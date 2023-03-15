https://sputniknews.com.tr/20230315/lavrov-ve-cavusoglu-telefonda-gorustu-1068295554.html

Lavrov ve Çavuşoğlu telefonda görüştü

Lavrov ve Çavuşoğlu telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler ele... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T15:23+0300

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ukrayna krizi

rusya

türkiye

tahıl

mevlüt çavuşoğlu

sergey lavrov

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi.

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rusya, türkiye, tahıl, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov