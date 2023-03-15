https://sputniknews.com.tr/20230315/lavrov-ve-cavusoglu-telefonda-gorustu-1068295554.html
Lavrov ve Çavuşoğlu telefonda görüştü
Lavrov ve Çavuşoğlu telefonda görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler ele... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T15:23+0300
2023-03-15T15:23+0300
2023-03-15T15:33+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
tahıl
mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi.
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rusya, türkiye, tahıl, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov
rusya, türkiye, tahıl, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov
Lavrov ve Çavuşoğlu telefonda görüştü
15:23 15.03.2023 (güncellendi: 15:33 15.03.2023) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı.
Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi.