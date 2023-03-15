https://sputniknews.com.tr/20230315/lavrov-nukleer-devletler-arasinda-catisma-cikartabilecek-her-turlu-girisim-ciddi-riskler-olusturur-1068310513.html
Lavrov: Nükleer devletler arasında çatışma çıkartabilecek her türlü girişim ciddi riskler oluşturur
Lavrov: Nükleer devletler arasında çatışma çıkartabilecek her türlü girişim ciddi riskler oluşturur
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T20:30+0300
2023-03-15T20:30+0300
2023-03-15T20:32+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
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Rossiya 24 televizyonunda Karadeniz’de Rusya sınırlarına yakın bir bölgede düşen ABD'ye ait İHA olayını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.Lavrov, “Küresel güvenlik açısından iki büyük devlet, dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında çatışmaya neden olabilecek her tür olay her zaman çok ciddi riskler taşır. Onlar (ABD) bunu anlamıyor olamaz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-savunma-bakanligi-abd-ihasi-rus-jetle-carpismadi-kendi-sert-manevrasi-yuzunden-dustu-1068254718.html
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sergey lavrov
Lavrov: Nükleer devletler arasında çatışma çıkartabilecek her türlü girişim ciddi riskler oluşturur
20:30 15.03.2023 (güncellendi: 20:32 15.03.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.
Rossiya 24 televizyonunda Karadeniz’de Rusya sınırlarına yakın bir bölgede düşen ABD'ye ait İHA olayını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.
Lavrov, “Küresel güvenlik açısından iki büyük devlet, dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında çatışmaya neden olabilecek her tür olay her zaman çok ciddi riskler taşır. Onlar (ABD) bunu anlamıyor olamaz” diye konuştu.