https://sputniknews.com.tr/20230315/lavrov-nukleer-devletler-arasinda-catisma-cikartabilecek-her-turlu-girisim-ciddi-riskler-olusturur-1068310513.html

Lavrov: Nükleer devletler arasında çatışma çıkartabilecek her türlü girişim ciddi riskler oluşturur

Lavrov: Nükleer devletler arasında çatışma çıkartabilecek her türlü girişim ciddi riskler oluşturur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T20:30+0300

2023-03-15T20:30+0300

2023-03-15T20:32+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068228558_0:0:2601:1464_1920x0_80_0_0_8433fc017498e48bd2dfc7362cee0254.jpg

Rossiya 24 televizyonunda Karadeniz’de Rusya sınırlarına yakın bir bölgede düşen ABD'ye ait İHA olayını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.Lavrov, “Küresel güvenlik açısından iki büyük devlet, dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında çatışmaya neden olabilecek her tür olay her zaman çok ciddi riskler taşır. Onlar (ABD) bunu anlamıyor olamaz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-savunma-bakanligi-abd-ihasi-rus-jetle-carpismadi-kendi-sert-manevrasi-yuzunden-dustu-1068254718.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov