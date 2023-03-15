Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/lavrov-nukleer-devletler-arasinda-catisma-cikartabilecek-her-turlu-girisim-ciddi-riskler-olusturur-1068310513.html
Lavrov: Nükleer devletler arasında çatışma çıkartabilecek her türlü girişim ciddi riskler oluşturur
Lavrov: Nükleer devletler arasında çatışma çıkartabilecek her türlü girişim ciddi riskler oluşturur
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T20:30+0300
2023-03-15T20:32+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068228558_0:0:2601:1464_1920x0_80_0_0_8433fc017498e48bd2dfc7362cee0254.jpg
Rossiya 24 televizyonunda Karadeniz’de Rusya sınırlarına yakın bir bölgede düşen ABD'ye ait İHA olayını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.Lavrov, “Küresel güvenlik açısından iki büyük devlet, dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında çatışmaya neden olabilecek her tür olay her zaman çok ciddi riskler taşır. Onlar (ABD) bunu anlamıyor olamaz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-savunma-bakanligi-abd-ihasi-rus-jetle-carpismadi-kendi-sert-manevrasi-yuzunden-dustu-1068254718.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068228558_122:0:2471:1762_1920x0_80_0_0_a72de406046e4d6377682dd860ffe331.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov
sergey lavrov

Lavrov: Nükleer devletler arasında çatışma çıkartabilecek her türlü girişim ciddi riskler oluşturur

20:30 15.03.2023 (güncellendi: 20:32 15.03.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.
Rossiya 24 televizyonunda Karadeniz’de Rusya sınırlarına yakın bir bölgede düşen ABD'ye ait İHA olayını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer devletler arasında çatışmaya neden olabilecek her türlü olayın ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.
Lavrov, “Küresel güvenlik açısından iki büyük devlet, dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında çatışmaya neden olabilecek her tür olay her zaman çok ciddi riskler taşır. Onlar (ABD) bunu anlamıyor olamaz” diye konuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD İHA’sı Rus jetle çarpışmadı, kendi sert manevrası yüzünden düştü
Dün, 22:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала