https://sputniknews.com.tr/20230315/kremlin-putin-ile-esad-suriye-turkiye-iliskilerini-bugun-muhakkak-ele-alacak--1068291331.html
Kremlin: Putin ile Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini bugün muhakkak ele alacak
Kremlin: Putin ile Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini bugün muhakkak ele alacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ın bugünkü görüşmelerinde... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T14:23+0300
2023-03-15T14:23+0300
2023-03-15T14:25+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
suriye
esad
türk
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın bugün Kremlin’de gerçekleşecek görüşmelerinin, Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelme olasılığı üstünde nasıl bir etkisi olacağı’ sorusu üstüne, “Suriye-Türkiye ilişkilerine, öyle ya da böyle, bugün muhakkak değinilecek” dedi. Peskov, Putin ve Esad’ın görüşmelerinin saatine ilişkinse, Rusya ve Suriye delegasyonları arasındaki görüşmenin Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 15.00 sonrası başlamasının planlandığını, bu görüşmenin ardındansa Putin ile Esad’ın bire bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230315/esad-kremlin-sarayinin-yanindaki-mechul-asker-anitina-celenk-birakti--1068286409.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, suriye, esad, türk
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, suriye, esad, türk
Kremlin: Putin ile Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini bugün muhakkak ele alacak
14:23 15.03.2023 (güncellendi: 14:25 15.03.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ın bugünkü görüşmelerinde ele alacakları konulardan biri olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın bugün Kremlin’de gerçekleşecek görüşmelerinin, Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelme olasılığı üstünde nasıl bir etkisi olacağı’ sorusu üstüne, “Suriye-Türkiye ilişkilerine, öyle ya da böyle, bugün muhakkak değinilecek” dedi.
Peskov, Putin ve Esad’ın görüşmelerinin saatine ilişkinse, Rusya ve Suriye delegasyonları arasındaki görüşmenin Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 15.00 sonrası başlamasının planlandığını, bu görüşmenin ardındansa Putin ile Esad’ın bire bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.