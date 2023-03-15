https://sputniknews.com.tr/20230315/kremlin-putin-ile-esad-suriye-turkiye-iliskilerini-bugun-muhakkak-ele-alacak--1068291331.html

Kremlin: Putin ile Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini bugün muhakkak ele alacak

Kremlin: Putin ile Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini bugün muhakkak ele alacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ın bugünkü görüşmelerinde... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T14:23+0300

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dmitriy peskov

vladimir putin

suriye

esad

türk

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Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın bugün Kremlin’de gerçekleşecek görüşmelerinin, Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelme olasılığı üstünde nasıl bir etkisi olacağı’ sorusu üstüne, “Suriye-Türkiye ilişkilerine, öyle ya da böyle, bugün muhakkak değinilecek” dedi. Peskov, Putin ve Esad’ın görüşmelerinin saatine ilişkinse, Rusya ve Suriye delegasyonları arasındaki görüşmenin Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 15.00 sonrası başlamasının planlandığını, bu görüşmenin ardındansa Putin ile Esad’ın bire bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230315/esad-kremlin-sarayinin-yanindaki-mechul-asker-anitina-celenk-birakti--1068286409.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, suriye, esad, türk