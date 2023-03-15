https://sputniknews.com.tr/20230315/kilicdaroglu-selden-etkilenen-sanliurfada-konustu-hic-kimse-kendisini-umutsuz-hissetmesin-1068314325.html

Kılıçdaroğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da konuştu: 'Hiç kimse kendisini umutsuz hissetmesin'

Kılıçdaroğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da konuştu: 'Hiç kimse kendisini umutsuz hissetmesin'

İYİ Parti lideri Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile selden etkilenen Şanlıurfa'ya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T22:00+0300

2023-03-15T22:00+0300

2023-03-15T22:12+0300

türkiye

şanlıurfa

sel

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068314644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_090871b14b7f2ee655604b00d368a76c.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.Abide Köprülü Kavşağı'nda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek, "Buraya sadece Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak değil, aynı zamanda mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak da geldik" ifadesini kullandı.Pek çok sorunun olduğunu bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, bir arada olduklarını, beraber olduklarını dile getirerek, "Ülkenin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Kentlerin iyi yönetilmediğini de gayet iyi biliyoruz. Ama bunların tamamını çözmek, akılla bilgiyle bilimle çözmek mümkün. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözmüyoruz? Bunu yapmak zorundayız. Bütün bunları tamamını gerçekleştireceğiz. Hiç endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının son bölümünde bir grup vatandaş, "Burası siyaset yapma yeri değil. Hani HDP, niye getirmediniz?" dedi.Daha sonra bölgeden ayrılan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Karakoyun Deresi'ne geçerek, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'tan bilgi aldı.

türkiye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şanlıurfa, sel, kemal kılıçdaroğlu