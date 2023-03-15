https://sputniknews.com.tr/20230315/kilicdaroglu-cumhur-ittifaki-kadina-siddeti-savunan-bir-birliktelige-donustu-1068265127.html

Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştü

Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T02:23+0300

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türkiye

millet

millet ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Cumhur İttifakı'nın kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştüğünü' söyledi.Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230314/kilicdaroglu-suriyeli-misafirlerimizle-2-senede-vedalasacagiz-1068246638.html

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millet, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)