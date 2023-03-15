https://sputniknews.com.tr/20230315/kilicdaroglu-cumhur-ittifaki-kadina-siddeti-savunan-bir-birliktelige-donustu-1068265127.html
Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştü
Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T02:23+0300
2023-03-15T02:23+0300
2023-03-15T02:26+0300
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millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Cumhur İttifakı'nın kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştüğünü' söyledi.Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230314/kilicdaroglu-suriyeli-misafirlerimizle-2-senede-vedalasacagiz-1068246638.html
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millet, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
millet, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştü
02:23 15.03.2023 (güncellendi: 02:26 15.03.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Cumhur İttifakı'nın kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştüğünü' söyledi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür...