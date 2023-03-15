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Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştü
Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T02:23+0300
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türkiye
millet
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Cumhur İttifakı'nın kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştüğünü' söyledi.Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230314/kilicdaroglu-suriyeli-misafirlerimizle-2-senede-vedalasacagiz-1068246638.html
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millet, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
millet, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştü

02:23 15.03.2023 (güncellendi: 02:26 15.03.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Cumhur İttifakı'nın kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüştüğünü' söyledi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız
Dün, 17:42
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