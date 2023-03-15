https://sputniknews.com.tr/20230315/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1068270042.html

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 08.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T09:17+0300

2023-03-15T09:17+0300

2023-03-15T09:17+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kahramanmaraş

nurhak

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7.72 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230315/osmaniyede-39-buyuklugunde-deprem-1068267732.html

türkiye

kahramanmaraş

nurhak

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, nurhak