https://sputniknews.com.tr/20230315/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1068270042.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 08.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T09:17+0300
2023-03-15T09:17+0300
2023-03-15T09:17+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş
nurhak
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7.72 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/osmaniyede-39-buyuklugunde-deprem-1068267732.html
türkiye
kahramanmaraş
nurhak
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, nurhak
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, nurhak
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 08.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.72 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.