https://sputniknews.com.tr/20230315/jeoloji-muhendisleri-odasi-baskani-alan-fay-yasasi-bugun-ciksa-etkileri-2050-yilinda-gorulur-1068280238.html

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alan: Fay yasası bugün çıksa etkileri 2050 yılında görülür

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alan: Fay yasası bugün çıksa etkileri 2050 yılında görülür

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alan, 'fay yasasının' afetlere karşı toplumu daha dirençli hale getirip bu konuda toplumsal bilinci artıracağını savundu... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T13:59+0300

2023-03-15T13:59+0300

2023-03-15T13:59+0300

ankara'dan haber var

deprem

jeoloji mühendisleri odası

inşaat

fay

radyo

yasa

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068279862_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fc3a8fab89073a92922f0ef15c711606.jpg

21.02.2023 Ankara'dan Haber Var Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programına Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programına Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan konuk olarak katıldı. Alan programda, deprem sonrası inşaat çalışmaları için yer seçimi kriterleri, Türkiye’deki fay zonları ve Jeoloji Mühendisleri Odası’nın fay yasası önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Geç kaldığımız her an çocuklarımızın geleceğinden çalıyoruz’Fay yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini savunan ve fay yasasının topluma ne yönde etki edeceği konusunda açıklamalar yapan Alan, şunları kaydetti:‘Demiryolları 671 noktada fay zonu üzerine oturuyor’Demiryollarının önemine dikkat çeken Alan, hasar alan bölümlerin depremden sonra kullanılamadığını bildirdi. Alan, demiryollarının 671 noktada fay zonu üzerine oturduğu bilgisini paylaşarak, şu uyarıları yaptı:‘Yer seçimleri hızlı bir şekilde yapılmamalı’Deprem bölgesinde inşaatlara başlama konusunda acele edilmemesi yönünde görüş belirten Alan, “Daha bu bölgede sondajlar bile yapılmadı. Bir konsolidasyon deneyinin yapılması aşağı yukarı 14 gün sürüyor. Yani siz sondajlar yapmadan, mikro bölgelendirme çalışmaları yapmadan, bu depremin bilime öğrettikleri konusunda gerekli tedbirleri almadan yer seçimlerini hızlı bir şekilde yapar, orada da hemen inşaat faaliyetlerine başlarsanız bugün yaşadığımız benzer sorunları gelecekteki kuşaklarımız yaşar diye düşünüyorum. Biz TMMOB oda başkanları olarak, ortak açıklama yaptık; bu işin aceleye getirilmemesi gerektiğini, yapılması gereken bilimsel ve teknik çalışmalar olduğunu, bu çalışmalardan sonra en azından gerekli alanların seçilerek bu planlamaların yapılması ve inşaatların planlanan bu alanlara kaydırılması gerektiğine ilişkin düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Umut ediyorum kamu kurumları bu konuda tedbirler alırlar. Sadece kent merkezlerimiz değil, çok sayıda ilçe, mahalle veya köy yerleşim birimi de bundan etkilendi. O yüzden ben aceleye getirilmeden, ülkenin kurumlarına da vakit bırakılarak bu çalışmaları yapma fırsatının tanınması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

deprem, jeoloji mühendisleri odası, inşaat, fay, radyo, yasa, аудио, türkiye