https://sputniknews.com.tr/20230315/istanbulda-secim-bolge-guvenlik-toplantisi-yapildi-11-milyon-119-bin-560-kisi-oy-kullanacak-1068296230.html

İstanbul'da 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' yapıldı: 11 milyon 119 bin 560 kişi oy kullanacak

İstanbul'da 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' yapıldı: 11 milyon 119 bin 560 kişi oy kullanacak

İçişleri Bakanlığı, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesi'nde Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı düzenledi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T15:42+0300

2023-03-15T15:42+0300

2023-03-15T15:42+0300

türkiye

seçim

istanbul

toplantı

içişleri bakanlığı

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İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde yapılan toplantının açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.Ersoy, her seçim döneminde bu güvenlik koordinasyon toplantılarını yaptıklarını dile getirerek "Ancak onların tamamına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık ederdi ama bu sefer yine yaşadığımız bu acı felaket nedeniyle Bakanımız deprem bölgesinde yoğun bir mesai içinde olduğu için toplantılarımızda aramızda bulunamadı." diye konuştu.Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken çok önemli bir seçim sürecini beklediğine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:Bakan Yardımcısı Ersoy, seçim güvenliğini her zaman üç noktada ele aldıklarını, bunların birincisinin seçim öncesi kampanya ve propaganda dönemi olduğunu kaydetti.İkincisinin seçim günü oy verme güvenliği olarak sıralayan Ersoy, "Üçüncüsü ise seçimden sonrası dediğimiz oyların sayımı, sonuçların, tutanakların, listelerin, bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesi güvenliğidir. Oy verme gününden öncesi tedbirlerimiz için de miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçim döneminin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar gibi programlardaki hassasiyetlerimizi dikkate alacağız. Ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da ilgili birimlerimiz sürekli görevleri başında olacaktır." ifadelerini kullandı.Ersoy, dikkat edecekleri en önemli konunun güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemek olduğunu vurguladı.'Seçim hukuk demektir'Bakan Yardımcısı Ersoy, kolluk birimlerinde görevli bütün personelin izinlerinin bu seçimde de zorunlu haller dışında kaldırılacağının altını çizerek şunları söyledi:Oy kullanılan yerlerde görev alacak personele mutlaka hizmet içi eğitim verileceğini dile getiren Ersoy, şu bilgileri verdi:'11 milyon 119 bin 560 vatandaşımız sandığa gidecek'İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, devletin tüm birimlerinin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nin huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını söyledi.Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirilen tüm genel ve yerel seçimlerle demokrasiyi taçlandırdıklarına dikkati çeken Yerlikaya, "İl Seçim Kurulundan 23 Ocak tarihinde alınan verilere göre, İstanbul'umuzda ülkemizdeki toplam seçmen sayısının yüzde 18,4'ü olan 11 milyon 119 bin 560 vatandaşımız 14 Mayıs günü sandığa gidecek." diye konuştu.Bugünkü Seçim Bölge Güvenlik toplantısının ardından yapılacak çalışmalara da değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:"Bu toplantının ardından İstanbul olarak cuma günü yapacağımız İl Seçim Güvenliği Toplantısı ile şehrimizin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizle, il seçim güvenlik planlarını netleştirmiş olacağız. Bu planla beraber seçim öncesi seçim günü ve seçim sonrasındaki tüm sürecin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için bütün gayretimizi hep birlikte göstereceğiz."İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un başkanlığında yapılan toplantıya, Bilecik, Bursa, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'nın valileri ile İçişleri Bakanlığı Merkez, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları yöneticileri katıldı.

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seçim, istanbul, toplantı, içişleri bakanlığı