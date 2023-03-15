https://sputniknews.com.tr/20230315/iski-strateji-gelistirme-daire-baskani-prof-hanci-istanbulun-kuraklik-riski-ile-karsi-karsiya-1068289951.html

İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya

İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya

İSKİ’nin paylaştığı verilere göre İstanbul’da kuraklık riskine dikkat çeken Prof. Tuğba Ölmez Hancı, ‘Şu anda İstanbul başta olmak üzere dünyanın temel... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T14:12+0300

2023-03-15T14:12+0300

2023-03-15T14:12+0300

seyir hali

radyo

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

içme suyu

istanbul

kuraklık

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İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Tuğba Ölmez Hancı İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek şu cümleleri söyledi:‘Şu anda İstanbul başta olmak üzere dünyanın temel sorunlarından biri olan kuraklık riski iklim değişikliğinden kaynaklı olarak karşımıza geliyor. Alınacak önlemlere baktığımız zaman ülkeler genelinde benzer çözümler örnek gösteriliyor. Örneğin, Fransa kuraklık ve sel taşkını gibi sorunlar karşısında önümüzdeki dönemlerde yeni inşaatların yapılmasına yasaklar getirdi. Kullanılabilir suyun en büyük kısmının tarım alanlarına gittiğini düşünürsek sulama sistemlerinin yenilenmesi alınabilecek en büyük önlemlerden birisidir. Halı ve araba yıkamaları gibi unsurların Avrupa’da yasaklanması bizim de bu yönden tasarruf tedbirlerini almamız gerektiğini göstermektedir. Ayrıca peyzajlarda kurakçıl bitkilerin tercih edilmesi de çok önemli olacaktır.’‘2053 Master Planı çerçevesinde çalışmalarımızı hazırlamaya devam ediyoruz’Prof. Tuğba Ölmez Hancı İSKİ’nin hazırladığı Master Planı çerçevesinde İstanbul’un 2053 yılına kadar su potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirterek şu açıklamaları yaptı:‘Körfez ülkeleri başta olmak üzere ülkemizde Avşa adasında da deniz suyundan içme suyu elde ediliyor. Tabii bu tarz sistemler çok yüksek enerji harcanmasına sebep oldukları için karbondioksit kullanımının artmasına da sebep oluyor. Küresel iklim değişikliğine çözüm ararken olayı çok boyutlu incelememiz gerektiği için, su sorununu çözelim derken karbondioksit salınımını artırmak bizi kısır bir döngüye sokacaktır. 2053 Master Planı çerçevesinde deniz suyunun arıtılması da dâhil olmak üzere çok boyutlu çalışmalarımızı hazırlamaya devam ediyoruz.’

istanbul

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), içme suyu, istanbul, kuraklık, аудио