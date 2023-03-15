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https://sputniknews.com.tr/20230315/iski-strateji-gelistirme-daire-baskani-prof-hanci-istanbulun-kuraklik-riski-ile-karsi-karsiya-1068289951.html
İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya
İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya
İSKİ’nin paylaştığı verilere göre İstanbul’da kuraklık riskine dikkat çeken Prof. Tuğba Ölmez Hancı, ‘Şu anda İstanbul başta olmak üzere dünyanın temel... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T14:12+0300
2023-03-15T14:12+0300
seyir hali
radyo
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
içme suyu
istanbul
kuraklık
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İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya
İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Tuğba Ölmez Hancı İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek şu cümleleri söyledi:‘Şu anda İstanbul başta olmak üzere dünyanın temel sorunlarından biri olan kuraklık riski iklim değişikliğinden kaynaklı olarak karşımıza geliyor. Alınacak önlemlere baktığımız zaman ülkeler genelinde benzer çözümler örnek gösteriliyor. Örneğin, Fransa kuraklık ve sel taşkını gibi sorunlar karşısında önümüzdeki dönemlerde yeni inşaatların yapılmasına yasaklar getirdi. Kullanılabilir suyun en büyük kısmının tarım alanlarına gittiğini düşünürsek sulama sistemlerinin yenilenmesi alınabilecek en büyük önlemlerden birisidir. Halı ve araba yıkamaları gibi unsurların Avrupa’da yasaklanması bizim de bu yönden tasarruf tedbirlerini almamız gerektiğini göstermektedir. Ayrıca peyzajlarda kurakçıl bitkilerin tercih edilmesi de çok önemli olacaktır.’‘2053 Master Planı çerçevesinde çalışmalarımızı hazırlamaya devam ediyoruz’Prof. Tuğba Ölmez Hancı İSKİ’nin hazırladığı Master Planı çerçevesinde İstanbul’un 2053 yılına kadar su potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirterek şu açıklamaları yaptı:‘Körfez ülkeleri başta olmak üzere ülkemizde Avşa adasında da deniz suyundan içme suyu elde ediliyor. Tabii bu tarz sistemler çok yüksek enerji harcanmasına sebep oldukları için karbondioksit kullanımının artmasına da sebep oluyor. Küresel iklim değişikliğine çözüm ararken olayı çok boyutlu incelememiz gerektiği için, su sorununu çözelim derken karbondioksit salınımını artırmak bizi kısır bir döngüye sokacaktır. 2053 Master Planı çerçevesinde deniz suyunun arıtılması da dâhil olmak üzere çok boyutlu çalışmalarımızı hazırlamaya devam ediyoruz.’
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Ali Çağatay
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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252
60
radyo, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), içme suyu, istanbul, kuraklık, аудио
radyo, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), içme suyu, istanbul, kuraklık, аудио

İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya

14:12 15.03.2023
SEYİR HALİ
İSKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Hancı: İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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İSKİ’nin paylaştığı verilere göre İstanbul’da kuraklık riskine dikkat çeken Prof. Tuğba Ölmez Hancı, ‘Şu anda İstanbul başta olmak üzere dünyanın temel sorunlarından biri olan kuraklık riski iklim değişikliğinden kaynaklı olarak karşımıza geliyor’ dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Prof. Tuğba Ölmez Hancı İstanbul’un kuraklık riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek şu cümleleri söyledi:
‘Şu anda İstanbul başta olmak üzere dünyanın temel sorunlarından biri olan kuraklık riski iklim değişikliğinden kaynaklı olarak karşımıza geliyor. Alınacak önlemlere baktığımız zaman ülkeler genelinde benzer çözümler örnek gösteriliyor. Örneğin, Fransa kuraklık ve sel taşkını gibi sorunlar karşısında önümüzdeki dönemlerde yeni inşaatların yapılmasına yasaklar getirdi. Kullanılabilir suyun en büyük kısmının tarım alanlarına gittiğini düşünürsek sulama sistemlerinin yenilenmesi alınabilecek en büyük önlemlerden birisidir. Halı ve araba yıkamaları gibi unsurların Avrupa’da yasaklanması bizim de bu yönden tasarruf tedbirlerini almamız gerektiğini göstermektedir. Ayrıca peyzajlarda kurakçıl bitkilerin tercih edilmesi de çok önemli olacaktır.’

‘2053 Master Planı çerçevesinde çalışmalarımızı hazırlamaya devam ediyoruz’

Prof. Tuğba Ölmez Hancı İSKİ’nin hazırladığı Master Planı çerçevesinde İstanbul’un 2053 yılına kadar su potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirterek şu açıklamaları yaptı:
‘Körfez ülkeleri başta olmak üzere ülkemizde Avşa adasında da deniz suyundan içme suyu elde ediliyor. Tabii bu tarz sistemler çok yüksek enerji harcanmasına sebep oldukları için karbondioksit kullanımının artmasına da sebep oluyor. Küresel iklim değişikliğine çözüm ararken olayı çok boyutlu incelememiz gerektiği için, su sorununu çözelim derken karbondioksit salınımını artırmak bizi kısır bir döngüye sokacaktır. 2053 Master Planı çerçevesinde deniz suyunun arıtılması da dâhil olmak üzere çok boyutlu çalışmalarımızı hazırlamaya devam ediyoruz.’
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