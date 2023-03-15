https://sputniknews.com.tr/20230315/insaat-muhendisleri-odasi-eski-baskani-gokce-istanbul-depreminde-2-milyon-insan-sokakta-kalabilir-1068291436.html

İnşaat Mühendisleri Odası Eski Başkanı Gökçe: İstanbul depreminde 2 milyon insan sokakta kalabilir

İnşaat Mühendisleri Odası Eski Başkanı Gökçe: İstanbul depreminde 2 milyon insan sokakta kalabilir

İnşaat Mühendisleri Odası Eski Başkanı Gökçe, İstanbul’da yaşanabilecek 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremde 2 milyon insanın sokakta kalacağını öne sürdü. Var... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T14:54+0300

2023-03-15T14:54+0300

2023-03-15T14:54+0300

ankara'dan haber var

istanbul depremi

arama kurtarma

kaçak yapılaşma

iskan

imar affı

radyo

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İnşaat Mühendisleri Odası Eski Başkanı Gökçe: İstanbul depreminde 2 milyon insan sokakta kalabilir Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programına, Türkiye Deprem Vakfı Yönetimi Kurulu Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Eski Başkanı Cemal Gökçe konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programına, Türkiye Deprem Vakfı Yönetimi Kurulu Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Eski Başkanı Cemal Gökçe konuk olarak katıldı. Gökçe programda, olası Marmara depreminde neler yaşanabileceğini ve ne gibi önlemler alınabileceğini anlattı.‘İstanbul depreminde yapıların yüzde 25’i kullanılamaz hale gelecek’Olası İstanbul depremine karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Gökçe, 1999 Gölcük depremi sonrası oluşturulan İl Afet Merkez Kurulu’nun araştırma sonuçlarını hatırlattı.Yaşanabilecek bir depremde yapı stokunun durumuna yönelik konuşan Gökçe, şu açıklamaları yaptı:‘İstanbul, 1999 yılından daha iyi durumda değil’1999 depreminden bu yana yapı stokunun güvenlikli hale getirilemediğini savunan Gökçe, risklerin giderek büyüdüğünü kaydetti. Gökçe, şunları söyledi:‘Kaçak yapılar yıkılmalı’Kaçak yapıların depremi beklediğini hatırlatan Gökçe, söz konusu yapıların güçlendirilmemesi; aksine yıkılması gerektiğini savundu. Gökçe, şöyle devam etti:‘1 milyon 800 bin insanın kenarda tutulması olanaklı değil’Var olan yapıların risksiz hale getirilemediği takdirde yıkılan her bina için arama-kurtarma ekibi sayısının yeterli olamayacağını dile getiren Gökçe, “Biz 99’dan beri ifade ediyoruz ki; siz bütün kenti arama ve kurtarma insanlarıyla doldursanız bile bu kadar çok yapının hasar gördüğü bir depremde sizin müdahale etme imkanınız son derece zayıf. 900 bin daire. Her bir binanın üzerinde 10 kişi çalışsa, 10 kişiyi de kenarda tutmanız lazım. 1 milyon 800 bin insanı kenarda tutmanız lazım. Bu olanaklı değil. O zaman yapılması gereken, var olan yapıları risksiz hale getirmektir. Daha az yapı depremde göçsün, sizin de onlara müdahale etme imkanınız artsın. Bu da yapılamadı. Bugün 90 bin yapının problemli olduğu biliniyor. Bu yapılardan da başlanabilir öncelikli olarak” şeklinde konuştu.

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2023

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

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istanbul depremi, arama kurtarma, kaçak yapılaşma, iskan, imar affı, radyo, аудио