https://sputniknews.com.tr/20230315/huda-par-ak-partiden-8-vekillik-istedi-1068270625.html
'HÜDA PAR, AK Parti'den 8 vekillik istedi'
'HÜDA PAR, AK Parti'den 8 vekillik istedi'
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR), AK Parti ile sürdürdüğü TBMM seçimlerine yönelik... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T09:37+0300
2023-03-15T09:37+0300
2023-03-15T09:37+0300
politika
cumhur ittifakı
ak parti
hüda-par
seçim
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AK Parti ile HÜDA PAR arasında hafta sonu yeni bir görüşme gerçekleşmesi beklenirken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “En fazla vekille parlamentoda yer almaya çalışacağız. Eğer rengimizi, fikrimizi veya parti programımızı değiştirecek kararlar istenirse hiçbir ittifakta yer almayacağız” dedi.2015 genel seçimlerine bağımsız adaylarla giren HÜDA PAR, Adana, Batman, Diyarbakır, Van, Bingöl, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa’da seçimlere katıldı. 2018’deki seçimlere parti olarak 55 ilde katılan HÜDA PAR, Türkiye genelinde 157 bin oy (yüzde 0.37) almıştı.Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın parti kulislerine dayandırdığı iddiaya göre, HÜDA PAR, Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için AK Parti ile yapılan görüşmelerde, güçlü olduğu Batman ile blok oy potansiyeli bulunan 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti.İlk görüşmede dile getirilen bu talebin, daha sonraki görüşmede bir miktar artırıldığı da öne sürüldü. Bu çerçevede gözler, Genel Başkan Yapıcıoğlu’nun cumartesi günü yapılabileceğini ifade ettiği AK Parti görüşmesine çevrildi.Yapıcıoğlu Habertürk TV yayınında “kaç milletvekili beklentiniz var?” sorusuna, “Sayı pazarlığı yapmıyoruz. Biz Meclis’e temsil edilmek ve bu mümkün olan en yüksek seviyede olsun istiyoruz ama bu bizim için tek ölçüt değil. Biz mevcut cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz. Ama devam etmesi tek başına yeterli değil. Biz diyoruz ki evet biz Meclis’te temsil edilelim hem de eğer Cumhur İttifakı’nın içerisinde olacaksak Cumhur İttifakı’nın mecliste çoğunluğu almasının yolu neyse onu sağlayalım” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-bir-pazarlik-yapmadik-ilkeler-meselesi-gorusuldu-1068201754.html
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cumhur ittifakı, ak parti, hüda-par, seçim
cumhur ittifakı, ak parti, hüda-par, seçim
'HÜDA PAR, AK Parti'den 8 vekillik istedi'
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR), AK Parti ile sürdürdüğü TBMM seçimlerine yönelik ittifak görüşmelerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 8 ilde, seçilebilecek sıradan kendi milletvekili adaylarının gösterilmesini talep ettiği iddia edildi.
AK Parti ile HÜDA PAR arasında hafta sonu yeni bir görüşme gerçekleşmesi beklenirken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “En fazla vekille parlamentoda yer almaya çalışacağız. Eğer rengimizi, fikrimizi veya parti programımızı değiştirecek kararlar istenirse hiçbir ittifakta yer almayacağız” dedi.
2015 genel seçimlerine bağımsız adaylarla giren HÜDA PAR, Adana, Batman, Diyarbakır, Van, Bingöl, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa’da seçimlere katıldı. 2018’deki seçimlere parti olarak 55 ilde katılan HÜDA PAR, Türkiye genelinde 157 bin oy (yüzde 0.37) almıştı.
Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın parti kulislerine dayandırdığı iddiaya
göre, HÜDA PAR, Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için AK Parti ile yapılan görüşmelerde, güçlü olduğu Batman ile blok oy potansiyeli bulunan 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti.
İlk görüşmede dile getirilen bu talebin, daha sonraki görüşmede bir miktar artırıldığı da öne sürüldü. Bu çerçevede gözler, Genel Başkan Yapıcıoğlu’nun cumartesi günü yapılabileceğini ifade ettiği AK Parti görüşmesine çevrildi.
Yapıcıoğlu Habertürk TV yayınında “kaç milletvekili beklentiniz var?” sorusuna, “Sayı pazarlığı yapmıyoruz. Biz Meclis’e temsil edilmek ve bu mümkün olan en yüksek seviyede olsun istiyoruz ama bu bizim için tek ölçüt değil. Biz mevcut cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz. Ama devam etmesi tek başına yeterli değil. Biz diyoruz ki evet biz Meclis’te temsil edilelim hem de eğer Cumhur İttifakı’nın içerisinde olacaksak Cumhur İttifakı’nın mecliste çoğunluğu almasının yolu neyse onu sağlayalım” yanıtını verdi.