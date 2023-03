https://sputniknews.com.tr/20230315/hatay-ziraat-odasi-baskani-deprem-bolgesinde-ahirlarimiz-yikildi-ineklerimiz-oldu-1068346508.html

Hatay Ziraat Odası Başkanı: Deprem bölgesinde ahırlarımız yıkıldı, ineklerimiz öldü

Hatay Ziraat Odası Başkanı: Deprem bölgesinde ahırlarımız yıkıldı, ineklerimiz öldü

Depremin vurduğu 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Eğitimden sanayiye birçok alanda bölgede çalışmaları sürerken, tarımsal üretimin de devam etmesi için... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T15:26+0300

2023-03-15T15:26+0300

2023-03-16T15:27+0300

anlat bana

ekonomi

radyo

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068345104_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_3dba66f196432454b42c2e8e2b811c09.jpg

Hatay Ziraat Odası Başkanı Okay: Çiftçiye yardımlar artmalı: Deprem bölgesinde çoğu üretim çiftliği, ahırlarımız yıkıldı, ineklerimiz öldü Hatay Ziraat Odası Başkanı Okay: Çiftçiye yardımlar artmalı: Deprem bölgesinde çoğu üretim çiftliği, ahırlarımız yıkıldı, ineklerimiz öldü

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Şehrin büyük bir bölümü yıkılırken, çok sayıda vatandaş da farklı illere göç etti. Şehirde tarımsal üretimin devamlılığı ise başka bir sorun olarak ortaya çıktı. Meliha Okur’la Anlat Bana programında Hatay’ın tarımsal üretim kapasitesi ve mevcut sorunların nasıl çözülebileceği masaya yatırıldı.Mehmet Muzaffer Okay: Deprem bölgesinde çoğu üretim çiftliği, ahırlarımız yıkıldı, ineklerimiz öldüPrograma telefonla bağlanan Hatay Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, yaşanan sorunları anlattı. Okay, ‘Şu anda deprem bölgesinde olduğumuz için çoğu üretim çiftliği yıkılmış vaziyette. Ahırlarımız yıkılmış, ineklerimiz ölmüş, yeme ulaşımda sıkıntı var. Şu an tabiri caizse topa gelişine vuruyoruz, önlem alacak bir durumumuz yok. Yaratana sığındık, bekliyoruz’ dedi.Deprem sonrası yaşanan çaresizliği anlatan Mehmet Muzaffer Okay şu ifadeleri kullandı:‘Köylerin bir avantajı oldu, iki katlı ya da tek katlı olması avantaja dönüştü. Nispeten şehirlere göre daha az yıkım oldu ama ahırlarımızda ciddi yıkım yaşandı. Yıkılan binaların altında enkazda kalan iş makineleri, traktörler, alet edevatlar var. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Depremden dolayı ovada bir çöküntü oldu, drenaj kanalları bozuldu, sulama kanalları bozuldu, barajlarda sıkıntı oldu, derin kuyular çöküntüden dolayı yukarıda kaldı, yer altı sularında yön değişiklikleri oldu. Şu anda çoğu çiftçi sondajlarını çalıştırmaya cesaret edemiyor, ciddi anlamda tamirat gerektirecek işler var. Küçük sanayi sitemiz maalesef yıkıldı, insanlar arabasını, traktörünü, ekipmanını tamire götürse ustamız yok. Herkes şehir dışına gitti, yaklaşık şehrin yüzde 65’i başka illere göç etti. Yedek parça satan iş yerleri yıkıldı, gübre satan bayiler yıkıldı, ilaç mümessillerinin yerleri yıkıldı, çırçır fabrikalarında, zeytinyağı fabrikalarında ciddi hasarlar var. Çırçır fabrikalarının asıl görevi pamuk alıp işlemek ama sezon başlarında hem buğday alır hem mısır alır Türkiye’ye gübre verir. Onlarda da yıkılma oldu, ister istemez sahadan çekilmiş vaziyetteler. Devletin kendi kurumlarında yıkıntılar var. Devlet isim olarak, personel olarak sahada ama yer olarak ya çadırda ya da konteynerde barınıyorlar. Devlet görevlileri aynı zamanda bir depremzede, yakınlarını kaybettiler. Hataylıların bir kısmı şehri terk etti bir kısmı da terk ettirildi. İlk üç gün inanılmaz bir kaos ortamı vardı. Ambülans, kurtarma ekibi, yardım malzemesi hiç gelemedi. Şehir bilinçli olarak boşalttırıldı ki bu doğru bir hareketti. Şu an biz bu durumdayız. Daha yeni yeni yardım makineleri, enkaz kaldırma ekipmanları gibi şeylerden faydalanılıyor. İşler yeni yeni yoluna girmeye başladı çünkü kaos iş yapmaya engel oldu.’‘Söylendiği zaman rakamlar büyük ama dağılım olunca küçülüyor’Devletin çiftçiye yardım yaptığını ancak bu yardımların artırılması gerektiğini söyleyen Okay, sözlerini şöyle tamamladı:‘Tabiri caizse şu anda herkes kendi yağıyla kavuruluyor. Devlet yardım yapıyor, mesela hayvan yemi geliyor ama 11 ile dağılıyor. Söylendiği zaman rakamlar büyük ama dağılım olunca küçülüyor. Mart ayına geldik, mısır ekimi başladı, arkasında pamuk ekimi başlayacak, biber ekimi başlayacak. Teknik olarak arka arkaya bunlar geliyor ama gübre sıkıntımız var. Sevkiyatta problem yaşanıyor. Gübre fiyatlarında üretici düşüş beklediği için gübre almadı. Gübreye talep olmayınca bayi de stoklu girmek istemedi arkasında deprem gerçekleşince gübreye ulaşamaz olduk. Satıcının yeri de yıkıldı. Bu da fiyatlara yansıdı. Şu anda 9 liralık gübre 12 liralara çıkmış durumda, o da bulabilirsek.’

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

ekonomi, radyo, deprem, аудио