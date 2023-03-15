https://sputniknews.com.tr/20230315/hastaneden-randevu-alamiyorum-deyip-tufekle-rastgele-ates-acti-1068268244.html

'Hastaneden randevu alamıyorum' deyip tüfekle rastgele ateş açtı

'Hastaneden randevu alamıyorum' deyip tüfekle rastgele ateş açtı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren bir genç, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T07:43+0300

2023-03-15T07:43+0300

2023-03-15T07:43+0300

türkiye

izmir

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

ege üniversitesi

ege üniversitesi tıp fakültesi

hastane

randevu

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Olay, saat 05.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi, İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, isminin M.K. (21), olduğu öğrenilen genci sakinleştirmeye çalıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren ve alkollü olduğu öğrenilen genç, gecenin sessizliğinde 18 kez havaya ateş etti.Polis ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, çelik yeleklerini giyerek genci ikna etmeye çalıştı. Bu esnada adrese Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. İkna çalışmalarının devam ettiği esnada, Özel Harekat polislerinin kendisine ağır adımlarla yaklaştığını fark eden M.K., elindeki tüfeği yere bırakarak ekiplere teslim oldu.Polis aracına bindirilen M.K., karakola götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de tüfek ve kartuşlar üzerinde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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izmir, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), ege üniversitesi, ege üniversitesi tıp fakültesi, hastane, randevu