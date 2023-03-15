https://sputniknews.com.tr/20230315/hastane-acmak-isteyen-doktor-1-aylik-aclik-grevini-sonlandirdi-1068303960.html

Hastane açmak isteyen doktor, 1 aylık açlık grevini sonlandırdı

Hastane açmak isteyen doktor, 1 aylık açlık grevini sonlandırdı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde inşa ettirmek istediği özel sağlık kuruluşunun imar işlemleriyle ilgili engeller çıkarıldığı iddiasıyla Dr. Kayhan Turan, 1 ay önce... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T18:32+0300

2023-03-15T18:32+0300

2023-03-15T18:32+0300

açlık grevi

türkiye

bursa

doktor

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T24'te yer alan habere göre, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Turan, Bursa Mudanya’ya yapacağı ortopedi ve travmatoloji hastanesi projesini, belediyenin çeşitli gerekçeler göstererek geciktirdiğini söyleyerek belediye binası önünde 1 ay önce başladığı açlık grevini, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın projenin takipçisi olacağına söz vermesi üzerine sonlandırdı.Dr. Kayhan Turan, Türkiye'nin en büyük ortopedi ve travmatoloji merkezi olacağını duyurduğu projenin Mudanya Belediyesi tarafından geciktirildiğini belirterek 31 gün önce açlık grevine başladı. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı sonu olarak belirlediği hastaneyi hizmete açmak için gereken sürenin dolmasına 3 yıldan az bir süre kaldığına sıkça vurgu yapan Turan, belediye başkanı Türkyılmaz'ın kendisiyle "hakaret ve aşağılamalarla dolu konuşmalar yaptığını, sorularına cevap vermek yerine ya çarpıtma ya da yanlış açıklamalarda bulunduğunu" belirtti. Turan, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi ve destek istedi.Dr. Turan, açlık grevinin 31. gününde yaptığı basın açıklamasında, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün hastaneye kaldırıldığını belirtti.AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın görüşme talebine olumlu yanıt verdiğini söyleyen Turan, “Sağlık sorunlarıma rağmen açlık grevimi devam ettirmeyi düşünüyordum. Ama AK Parti il başkanlığında yaptığım görüşmede edindiğim izlenim ve il başkanı Sayın Davut Gürkan’ın, hastane projesini üst makamlara taşıma ve takip etme sözü vermesi üzerine, bitirmeye karar verdim” dedi.Turan, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:"Açlık grevinin 31. günündeyim. Dün 14 Mart tıp bayramı,etkinlikleri öncesinde, yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldım.Gerekli kontrol ve tedaviler yapıldı. Şimdi nispeten iyiyim. Sizleri endişelendirdiğim için özür dilerim.İlgilenen, arayıp bilgi alan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese minnettarım. Sağ olun.Aynı gün, AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan, görüşme talebime olumlu yanıt verdi. İl başkanlığı binasında oldukça olumlu bir diyalog gerçekleştirdik.Sayın başkanın, projemiz ve beklentilerimiz hakkında, önceden bilgi sahibi olması ayrıca memnuniyet vericiydi. Kendisine, bu hassasiyeti için teşekkür ederim. Ben de kendisine projenin bütününü ve bazı detayları aktarma fırsatı buldum.Projede ki beklentilerimizi, karar alıcı en üst makamlara kadar götürmek için çaba göstereceklerini ifade ettiler.Bu görüşmede, AK Parti yetkili kurullarının, Mudanya’da kurmak istediğimiz Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi’nin gerekliliği ve aciliyeti konusunda duyarlı olduklarını açıkça görerek, emin oldum.AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan’ın, görüşme sırasındaki ölçülü ve seviyeli tavrından çok etkilendim.Başkanın bu davranışı, bir bilim insanı için onur vericidir. Kendisine teşekkür ederim."Açlık grevimi bitirmeye karar verdim"Sağlık sorunlarıma rağmen açlık grevimi devam ettirmeyi düşünüyordum. Ama AK Parti il başkanlığında yaptığım görüşmede edindiğim izlenim ve il başkanı Sayın Davut Gürkan’ın, hastane projesini üst makamlara taşıma ve takip etme sözü vermesi üzerine, bitirmeye karar verdim.Bugün açlık grevimi sonlandırıyorum.Bundan sonra, Mudanya’da kuracağımız hastanemizin, bir an önce bilimsel eğitime ve sağlığa hizmet vermeye başlaması için, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Gelecek hafta eğitim için, Güney Afrika Cumhuriyetinde bir çalışmaya katılacağım. Ardından ön ve arka çapraz bağların korunduğu diz protezini, Türkiye’de ilk kez hastalarımızın tedavisinde, yeni bir seçenek olarak, sunmaya başlayacağım.Hayatını sağlığa ve bilimsel gelişmeye adamış bir cerrah olarak, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim.'İnsani değerler, siyasi ve düşünsel farklılıkların çok daha önünde'Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım,Bu açlık grevi sırasında, insani değerlerin siyasi ve düşünsel farklılıkların çok daha önünde olduğunu, bir kez daha görmüş oldum.Bu eylem sırasında; kavga ve çekişmenin ne kadar kolay, birbirini anlamaya çalışmanın ve uzlaşmanın ise, ne kadar değerli olduğunu kavradım.Bu süre boyunca yardımlaşmanın, vefanın, sabretmenin insana ve topluma katabileceği değerleri birebir yaşadım."

https://sputniknews.com.tr/20230312/aclik-grevindeki-doktor-27-gunde-15-kilo-kaybetti-1068149524.html

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